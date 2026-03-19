Polestar усиливает ставку на электромобили, так как молодое поколение «верит в науку»

Шведский производитель электромобилей Polestar подтвердил свою стратегию полного перехода на выпуск исключительно электрических автомобилей, несмотря на более медленные темпы роста популярности электрокаров, чем ожидалось ранее.

В ходе недавнего закрытого мероприятия для представителей СМИ, прошедшего в штаб-квартире компании в Гётеборге, генеральный директор Polestar Михаэль Лошеллер заявил, что молодая аудитория бренда открыта новым технологиям и поддерживает экологический подход компании.

«Наши клиенты, особенно молодое поколение, доверяют науке — изменение климата реально», — отметил Лошеллер. По его словам, если бы компания решила выпустить автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, реакция покупателей была бы крайне удивленной. «Для нас это шанс, ведь наш фокус ясен: гибридов мы не делаем», — подчеркнул глава Polestar.

Лошеллер добавил, что упрощение является необходимым шагом для будущей мобильности, а путь к нулевым выбросам лежит через электрификацию. Он выразил уверенность, что преобразования в отрасли неизбежны: рынок электромобилей продолжает расти, а перед Polestar открываются новые возможности для расширения присутствия.

В ближайшее время бренд планирует выпустить ряд новых моделей, среди которых Polestar 5 — представительский автомобиль, который появится этим летом, универсал на базе Polestar 4 к концу года, полностью обновленный Polestar 2 в 2027 году и компактный кроссовер с индексом 7, премьера которого намечена на следующий год. С выходом этих моделей доля Polestar на рынке электромобилей достигнет 57 процентов. При этом, по словам Лошеллера, в ближайшее время компания не собирается осваивать новые сегменты: «Оставшиеся 40 процентов мы не трогаем. Мы не обсуждаем возможность появления моделей ниже Polestar 7».

Средний возраст покупателя Polestar сегодня составляет 45 лет, что примерно на десять лет ниже среднего по отрасли. Эти клиенты, как отмечает руководство компании, ценят ее ориентацию на устойчивое развитие, которая вместе с акцентом на производительность и дизайн составляет основу философии бренда.

Лошеллер особо выделил открытость Polestar в вопросах устойчивости. «Главное отличие, которое я вижу — это устойчивое развитие. Назовите автокомпанию, которая сегодня открыто говорит об этом? Таких очень мало», — отметил он, ссылаясь на 165-страничный отчет компании по вопросам устойчивого развития. В отчете Polestar подробно раскрывает информацию о выбросах CO2, гендерной оплате труда и прослеживаемости используемых материалов. «Молодежь просит нас не останавливаться, и именно так мы выделяемся среди других», — заключил Лошеллер.