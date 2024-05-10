Polaris только что запатентовала UTV-танк, и вам захочется его увидеть

Внедорожники-багги – это практически универсальные транспортные средства. Ни дождь, ни снег, ни наступившая ночь не могут им помешать, по крайней мере, при наличии опытного водителя за рулем и правильного оборудования.

Однако это далеко не всегда так.

Бывают случаи, когда даже возможности лучших внедорожников-багги и опытнейших водителей оказываются недостаточными. Глубокий грязь, болота, песок и густой кустарник в отдаленных районах могут стать серьезными препятствиями для этих машин. Конечно, можно модифицировать свой внедорожник для лучшего справления с такими ситуациями, но ничто не работает идеально всегда.

Но знаете, что никогда не застревает и всегда идет вперед независимо от обстоятельств? Танк. И, кажется, именно поэтому компания Polaris, производитель внедорожников Ranger и RZR UTVs, запатентовала гусеничный внедорожник. Или, как его называет компания, "Гусеничное универсальное транспортное средство".

Теперь, у внедорожников уже были гусеницы в качестве аксессуаров, но они были прикреплены к втулкам автомобиля. И поскольку они были скорее дополнительным аксессуаром, они подвержены поломкам и делают внедорожники несколько сложными в управлении.

Но здесь нет никакого соединения с втулкой. В то время как чертежи патента делают кабину двухместного внедорожника Ranger от Polaris похожей на то, что вы видите на рисунках, в действительности все происходит иначе, поскольку транспортное средство использует водонепроницаемый корпус и два набора гусениц для движения.

Более того, оно водонепроницаемо, как указано в патенте: "Более конкретно, транспортное средство 10 предназначено для работы как на суше, так и в воде. В случае работы в воде, уровень погружения транспортного средства с полной нагрузкой будет обозначен линией 26, как это показано на рисунке 3." А в настоящей форме дизайн может поддерживать до "1600 кг" груза, но в патенте говорится, что это значение может быть увеличено.

Спереди гусеничного Polaris есть площадка, похожая на заднюю площадку Ranger или RZR, с поднятыми фарами, буксировочным крюком и двумя буксировочными крючками. Сзади есть практически идентичная конструкция, и в патенте указано, что два буксировочных бруска будут оценены каждый от "500 до 1000 фунтов".

Кроме того, все это работает на "двухцилиндровом двигателе", который может быть таким же, как у семейства RZR от Polaris, и подключен к гусеницам через вариатор. Это подтверждается и в патенте: "В одном варианте исполнения транспортное средство 10 может быть настроено на движение со скоростью приблизительно 50 миль в час во время работы на суше." Не так много двигателей, вероятно, могли бы справиться с весом и крутящим моментом, необходимым для работы этого устройства.

У него также есть сноркели.

Но, очевидно, самое интересное – это сами гусеницы, поскольку они охватывают всю боковую часть транспортного средства. По-настоящему, это выглядит как мини-танк или даже гражданская версия безумного танка Ripsaw, который испытывалось Министерством обороны США.

Это все, что мы знаем и можем извлечь из самого патента, так как нет многих других спецификаций по подвеске, лошадиным силам и крутящему моменту, и когда, если вообще, гусеничный UTV от Polaris увидит свет. Есть упоминание о системе управления, напоминающей управление маневренным танком, что может означать наличие отдельных педалей для левой и правой гусениц, но мы не уверены без дополнительных чертежей патента.

Честно говоря, я действительно надеюсь, что это станет реальностью, так как это выглядит потрясающе, и я надеюсь, что Polaris выпустит его на рынок.

А что вы думаете? Не хотели бы вы покататься на гусеничном UTV? Я определенно хотел бы.