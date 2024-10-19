Представлен новый Porsche 911 GT3. Откуда у него столько лошадиных сил?

Porsche официально представила новую модель 911 GT3 2025 года со знакомым атмосферным шестицилиндровым двигателем. Внешне автомобиль претерпел незначительные изменения, однако по-прежнему можно выбрать шестиступенчатую механическую коробку передач. Подробности дебюта доступны в специальной публикации.

После годичного перерыва Porsche возвращает в производство обновленную модель суперкара 911 GT3, который вдохновлен автоспортом. Презентация состоится в 2025 году. Будут представлены два варианта GT3, но точная информация о них пока держится в секрете. Предыдущее поколение 992.1 включало стандартную GT3, GT3 Touring и GT3 RS с мощностью от 500 до 518 лошадиных сил.

Одним из ключевых достоинств уходящей модели GT3 была возможность установки шестиступенчатой механической коробки передач. Пока неизвестно, сохранится ли эта опция в 2025 году, но учитывая спрос, вероятность велика. Последние данные свидетельствуют, что более 50 процентов покупателей предпочитают именно эту коробку передач.

Недавно стало известно, что продажи электрической модели Porsche Taycan снизились значительно. За первые девять месяцев 2024 года по всему миру было продано всего 14 000 автомобилей, что на 50 процентов меньше, чем годом ранее. В то же время продажи Cayenne увеличились на 21 процент. В США продажи Porsche Taycan упали на 35 процентов, что также является заметным падением.