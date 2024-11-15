«Поехали» – путешествия доступны каждому

Все для покорения дорог

Эта техника не страшится преград, ей нипочем бездорожье и низкие температуры – громкие новинки и топовые модели будут ждать ценителей путешествий на выставке. Квадроцклы победителей ралли «Щелковый путь» и презентация новой версии снегохода «Фронтьер 1000» от «Русской механики». Скутеры и новые модели питбайков от бренда TMBK. Показанная в начале ноября на миланской выставке EICMA мировая премьера DS800 Rally на стенде VOGE. Компания PETSUN, участвовавшая в экспозиции выставки к саммиту «БРИКС 2024», покажет на «Поехали» новейшую разработку – прицеп Shpitz GROSS, с ним путешествия станут комфортнее. Также автодома и кемперы продемонстрируют: BASKENT KARAVAN, KARSOcaravans, MAXUS Travel, «ВОЯЖАВТОТЕХ», «ОКБ Автодом», «Пилигрим Кемпер», «Эверест Туринг» и это еще не все!

Гостей мероприятия ждет техника, экипировка и сопутствующие товары от: ALLIGATOR, Baltmotors, BASK, Benelli, Composit, Draxter, GIMURA, LAVR MOTOLINE,MOTAX, PROGASI, QJMOTOR, SCANMOTO, Snowcruiser, STORM, КТА, «Моторрики», «ЭКСТРУЗИОНА» и многих других.

Посетители увидят современные разработки российских конструкторов в области вездеходостроения: ALLIGATOR, FENIX, VENOM, КАЛУЖАНИН, Север, СЕКАЧ, Сокол, ТРИМ и не только.

«Поехали» докажет и покажет, что надежная техника и качественная экипировка – основа любой поездки.

Вдохновляемся и открываем маршруты

Хотите путешествовать, но не знаете, с чего начать? Много где бывали и ищите новые маршруты? Планируете самостоятельную поездку или семейную вылазку? Думаете, как правильно подготовить технику и что взять с собой? «Поехали» поможет! Ежегодно на выставке собираются опытные путешественники и блогеры, они знают все про покорение дорог, отдых с детьми, мотоциклы, автодома, квадроциклы, снегоходы, вездеходы и внедорожники. В этом году на сцене мероприятий гостей ждут головокружительные рассказы и вдохновляющие истории от Александра Еликова, Алексея Жирухина, Алексея Гапонова, Анатолия Чернявского, Артёма Ачкасова, Богдана Булычева, Вадима Калугина, Сани Чётодела и других.

Представители компаний, организаторы спортивных мероприятий и фестивалей подведут итоги сезона, поделятся планами на следующий год, подскажут, на какую технику стоит обратить внимание и выскажут свое мнение о различных видах специальной экипировки.

Представители мотошколы Мосгортранс подведут итоги сезона и расскажут все про безопасность на дороге.

Телеканал «Моя Планета» со сцены представит 2 проекта – премьерный показ одной из серий тревел-детектива «Тайна на карте», который проведет его ведущий Вадим Норштейн, а также одну из серий уникальной кругосветной экспедиции мореплавателей Евгения Ковалевского и Станислава Берёзкина, которая длилась больше трех лет. Гости выставки смогут задать свои вопросы креативной команде проекта.

Активная программа и уникальная экспозиция

«Поехали» – это про эмоции, долгожданные встречи и новые знакомства. На выставках каждый найдет развлечение по душе. В этом году гостей мероприятий ждет уникальная экспозиция – люксовые мотоциклы Confederate впервые в России представят широкой публике два уникальных байка: Hellcat 2004 года выпуска из личной коллекции легенды мировой музыки Стива Тайлера и самый дорогой серийный мотоцикл в мире Confederate G2 Wraith.

Посетители увидят ведущие разработки российский инженеров в области вездеходостроения. На выставках пройдет презентация уникального гражданского пикапа АГ-34 от компании «РИТМ» и конструктора Алексея Гарагашьяна.

Только представьте: разнообразие техники, розыгрыши ценных призов, конкурсы для всей семьи, возможность сделать памятные фото и зарядиться энергией, которой хватит до следующего сезона.

Подробности на официальном сайте выставки