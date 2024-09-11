Льюис Хэмилтон заинтересован в покупке команды MotoGP

На конференции для инвесторов, проводимой банком Goldman Sachs, стало известно, что Льюис Хэмилтон выразил желание приобрести команду в MotoGP. Эту информацию подтвердил Грег Маффей, исполнительный директор Liberty Media. Пока гонщик Mercedes не делал официальных заявлений на этот счет, но его интерес к мотогонкам высок.

Грег Маффей выразил восхищение MotoGP как продуктом, называя его захватывающим. Он подчеркнул, что борьба мотогонщиков на огромных скоростях впечатляет, особенно обгоны, которые происходят на глазах у зрителей.

Эксперт отметил, что популярность MotoGP в мире огромна, особенно в странах Азии, хотя в Соединенных Штатах она пока не так широко известна. Маффей выразил уверенность в возможности привлечь новую аудиторию к этому виду спорта.

После анонса о приобретении Liberty Media MotoGP, по словам Маффея, начали поступать звонки от желающих стать владельцами команд. Среди них был и Льюис Хэмилтон. По мнению эксперта, интерес потенциальных инвесторов обусловлен успехом преобразования Формулы 1, и они хотят быть частью нового проекта.