Как изменился рынок подержанных автомобилей: цены 2023 года и новые тенденции

В сентябре текущего года средние цены на автомобили возрастом до 15 лет в России снизились, свидетельствуют данные «Авто.ру Оценка». Причиной падения стоимости стала растущая конкуренция среди продавцов на фоне увеличения числа предложений на рынке.

Китайские автомобили теперь в среднем стоят около 2 миллионов рублей, что на 1,5% меньше по сравнению с августом. За последний год стоимость таких машин снизилась на 150 000 рублей.

Автомобили европейских, японских и корейских брендов также стали доступнее. Их средняя цена опустилась до 2,25 миллиона рублей, что на 1,5% ниже, чем месяц назад, и на 9% ниже, чем годом ранее. Российские легковые автомобили подешевели до 690 тысяч рублей — этот показатель стал минимальным с ноября 2023 года.

Больше всего за отчетный месяц в цене потеряли подержанные Kia Rio (минус 5%, 1,47 миллиона рублей), Mini (минус 4%, 2,55 миллиона рублей) и Volkswagen Passat (B6) (минус 3,4%, 781 тысяча рублей). В то же время наблюдался рост средней стоимости у кроссоверов Haval F7 и Geely Coolray (оба плюс 2,5%, 2,08 и 2,32 миллиона рублей соответственно), а также у отечественного внедорожника УАЗ «Хантер» (плюс 2,3%, 748 тысяч рублей).

В 16 российских регионах отмечено снижение цен на подержанные легковые автомобили. Самые выгодные предложения зафиксированы в Архангельской области (минус 11%, 1,14 миллиона рублей), а также в Иркутской и Владимирской областях (минус 4%, до 1,97 и 1,07 миллиона рублей соответственно). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области средняя стоимость подержанных автомобилей опустилась ниже отметки в 2 миллиона рублей. При этом Москва остается самым дорогим регионом для покупателя — здесь средняя цена составляет 2,65 миллиона рублей.