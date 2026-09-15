Почти каждый десятый автомобиль в России теперь оснащён батареей: какие электромобили и гибриды выбирают россияне

В первые две недели сентября в России зарегистрировали 1234 электромобиля и 3683 подключаемых гибрида. Как сообщил автоэксперт Сергей Целиков, доля электрокаров на рынке выросла до 2,2%, а гибридов — до 6,7%. В общей сложности эти два сегмента занимают почти 9% рынка.

Для сравнения, в июле и августе совокупная доля электромобилей и подключаемых гибридов немного превышала 7%. В первой половине года показатель составлял 6%. По мнению эксперта, итоги сентября подтверждают дальнейшее увеличение доли такой техники.

В сегменте полностью электрических автомобилей по результатам первых двух недель сентября первое место занял китайский кроссовер Changan Qiyuan Q05, который поставляется в Россию по альтернативным схемам. На учет поставили 300 таких машин. Вторым стал российский Evolute I-Joy — 282 зарегистрированных автомобиля. Третью позицию занял Toyota BZ3X с результатом 225 штук.

Сергей Целиков назвал эту «тройку» наиболее доступными моделями сегмента. По его словам, стоимость каждого из автомобилей не превышает 3 млн рублей. На Changan Qiyuan Q05, Evolute i-Joy и Toyota BZ3X пришлось 65,4% рынка электрокаров, то есть почти две трети сегмента.

Лидером среди подключаемых гибридов вновь оказался отечественный семейный кроссовер Evolute i-Space. За указанный период россияне зарегистрировали 752 таких автомобиля. На втором месте расположился Voyah Free, показавший результат 443 машины. Третьим стал новый кроссовер Geely EX5 EM-R, который получил 386 регистраций.

Эксперт напомнил, что кроссоверы Evolute i-Space и Voyah Free выпускаются в России — на заводе «Моторинвест» в Липецкой области — прим. По словам Сергея Целикова, локальная сборка помогает дилерам сохранять конкурентоспособные цены на эти модели.

«Можно сделать вывод, что на фоне дефицита топлива сегмент EV продолжает быстрый рост за счет наиболее доступных моделей», — резюмировал Сергей Целиков.

Ранее Минпромторг сообщил о росте спроса на новые электромобили и гибриды в России по итогам восьми месяцев 2026 года. За год доля такой техники на рынке заметно увеличилась.

До этого Сергей Целиков отмечал, что подключаемые гибриды составляют значительную часть китайских автомобилей, которые ввозят по альтернативным схемам. Среди лидеров по объемам таких поставок он называл модели Geely и Changan.

Автор: Иван Бахарев