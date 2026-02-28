В России почти 70% легковых автомобилей старше 10 лет

На 1 января 2026 года в России зарегистрировано 32,73 миллиона легковых автомобилей старше 10 лет. Такие сведения приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в своем новом отчете, посвященном анализу состояния автомобильного парка страны.

По оценкам аналитиков, 69% всех легковых машин в стране составляют автомобили, выпущенные до 2015 года включительно. Оставшаяся часть парка — это автомобили, произведенные с 2016 года и моложе, их доля составляет 31%, что в количественном выражении равняется 14,72 миллионам зарегистрированных транспортных средств на начало текущего года.

Эксперты также подробно изучили возрастную структуру автомобильного парка. Число самых новых автомобилей, чей возраст не превышает трех лет, составляет 3,73 миллиона единиц, или 7,9% от общего числа легковых машин. Транспортных средств, произведенных в период с 2019 по 2022 годы и находящихся в возрасте от 4 до 7 лет, в стране насчитывается 6,26 миллиона — это 13,2% от всего парка. В возрастной категории от 8 до 10 лет зарегистрировано 4,73 миллиона автомобилей, что соответствует 9,9% от общей численности.

В целом на 1 января 2026 года российский парк легковых автомобилей достиг отметки 47,45 миллиона единиц. Дополнительные подробности о распределении автопарка по различным параметрам, таким как марки, модели и регионы, доступны в полном отчете агентства.