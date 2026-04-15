Mercedes-Benz презентовал обновленный EQS с рекордной дальностью хода — почти 1000 км на одной зарядке

Компания Mercedes-Benz представила обновленную версию своего полностью электрического седана EQS. После рестайлинга автомобиль способен проезжать на одном заряде до 926 километров по стандарту WLTP, что примерно на 13% больше по сравнению с предыдущей версией.

Новинка построена на современной 800-вольтовой платформе, благодаря чему поддерживается быстрая зарядка постоянным током. За 10 минут подключения к соответствующей колонке EQS способен увеличить запас хода сразу на 320 километров.

Производитель сообщает, что в обновлённом электроседане были переработаны или заменены более четверти всех компонентов. Среди ключевых изменений — увеличение емкости аккумулятора с 118 до 122 кВт·ч, установка новых электромоторов разработки инженеров Mercedes-Benz, а также внедрение двухступенчатой трансмиссии последнего поколения.

Дизайн Mercedes-Benz EQS 2027 модельного года получил ряд заметных изменений. Передняя часть автомобиля обзавелась модернизированной оптикой и выпуклым капотом, которые отличают новинку от её предшественника.

В стандартном исполнении электрический седан оснащён чёрной радиаторной решёткой с подсветкой и широкими хромированными полосами. Для версии AMG Line подготовлена особая решётка без хрома, но с фирменной подсветкой в форме звёзд, а также светящаяся звезда Mercedes по центру.

В перечень оборудования нового EQS включена комплексная система активной безопасности и помощи водителю. Электрокар укомплектован 27 различными датчиками и поддерживает использование фирменного парковочного ассистента MB.DRIVE.

На рынке Mercedes-Benz EQS 2027 года будет предлагаться в трёх вариантах: EQS 450+, EQS 500 4Matic и EQS 580 4Matic. В Германии приём заказов на рестайлинговый электроседан уже стартовал, цена начинается от 94 403 евро, что эквивалентно примерно 8,4 миллиона рублей по текущему курсу.

Автор: Алина Олешко