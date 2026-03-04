Причина потери Валттери Боттасом пяти позиций на старте

Валттери Боттас на своем последнем Гран При в 2024 году в Абу-Даби был наказан штрафом, который предусматривает потерю пяти позиций на старте следующей гонки. Причиной такого решения стало столкновение с Кевином Магнуссеном.

Стоит отметить, что финский гонщик пропускал прошлый сезон. Согласно обновленному спортивному кодексу 2026 года, подобные штрафы теперь ограничиваются 12 месяцами, однако ранее срок их действия не был определен. Таким образом, Боттасу всё же придется понести наказание.

Судьи Гран При Абу-Даби 2024 года постановили, что Валттери Боттас начнет гонку в Мельбурне с потерей пяти позиций. Однако, учитывая, что пилоты команды Cadillac вряд ли смогут пройти первую часть квалификации, реальное влияние этого штрафа, скорее всего, будет минимальным.