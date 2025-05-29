10 причин отказаться от езды с открытыми окнами и включить кондиционер в автомобиле: безопасность и комфорт на первом месте.

В летнюю пору многим водителям хочется почувствовать свежий ветерок, открыв окна и отправившись в путь. Однако эксперт в области автомобилей Михаил Колодочкин утверждает, что включение кондиционера во время поездки намного безопаснее для здоровья пассажиров, чем езда со свежим воздухом.

Во-первых, хорошие автомобили практически не теряют в экономичности при работающем кондиционере, что делает борьбу с жарой более эффективной, чем открытые окна.

Во-вторых, открытые окна ставят под угрозу здоровье водителя и пассажиров, так как в салон могут проникать микрочастицы резины, выхлопных газов и других опасных веществ, которые вредны для организма.

В-третьих, использование кондиционера помогает избежать аллергических реакций и проблем с дыханием в летний период. Это особенно важно для людей, страдающих аллергией на цветущие растения.

Защита салона от пыли и грязи – еще одно преимущество закрытых окон и работы кондиционера в автомобиле. Производители настоятельно рекомендуют открывать окна только в случае крайней необходимости, чтобы избежать попадания вредных частиц в салон, сообщает zr.ru.

Также закрытые окна снижают риск угона автомобиля. Даже незначительно приоткрытое окно может стать легкой добычей для преступников. Кроме того, кондиционер помогает защитить от насекомых, уменьшить уровень шума и раздражающих факторов на улице, снизить количество травм при дорожно-транспортных происшествиях и улучшить аэродинамику автомобиля. Особенно важно использовать кондиционер летом, когда открытые окна не обеспечивают должной вентиляции, особенно в пробках.

Ранее сообщалось, что в жарком климате Узбекистана в микроавтобус Chevrolet Damas установили необычный домашний кондиционер.

Фото: unsplash.com.