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Почему кандидатура Палоу не рассматривается в команде Cadillac F1

Алекс Палоу: пятая победа в сезоне IndyCar и его шансы в F1. Реакция Штайнера и Грожана на успехи американского гонщика. Почему Cadillac пока не ведет переговоры.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.05.2025, 11:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

Американский гонщик по автоспорту Алекс Палоу сделал настоящий фурор, выиграв Indy 500 в прошлое воскресенье. Это уже его пятая победа в шести гонках сезона IndyCar, что делает его лидером серии с огромным отрывом от конкурентов.

Его успехи не остались незамеченными в мире автоспорта. Карлос Сайнс и Фернандо Алонсо выразили признание к достижениям 28-летнего американца в паддоке автодрома в Барселоне.

Тем не менее, несмотря на все свои успехи и титулы, руководители проекта Cadillac F1, новой команды Формулы 1, не ведут переговоров с Палоу о возможном будущем партнерстве.

Гюнтер Штайнер, создатель команды Haas F1, объяснил свою позицию по этому поводу. Он считает, что для успешного старта новой команды необходимы опытные гонщики, и опыт важнее таланта на первых этапах.

Штайнер считает, что важно, чтобы гонщики уже имели опыт выступлений в F1, чтобы способствовать развитию команды. Поэтому при создании нового проекта он делает ставку на опыт.

Мнение Штайнера поддерживает Дэн Таурисс, глава TWG Motorsports, который также работает над созданием новой команды. Он подчеркнул важность правильного выбора гонщика для будущего успеха команды.

Роман Грожан, бывший гонщик Haas в F1, отметил различия между европейским и американским стилями гонок. Он указал, что в IndyCar можно проявлять больше агрессии за рулём, в то время как F1 требует более четкого и плавного пилотажа.

Сейчас Алекс Палоу сосредоточен на защите своего титула в IndyCar и не рассматривает предложения от Cadillac F1. Тем не менее, ситуация может измениться в будущем, и переговоры возобновятся. Но на данный момент гонщик сосредоточен исключительно на своих текущих задачах.

Источник

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