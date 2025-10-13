Чем УАЗ Патриот с 150 л.с. выделяется среди бюджетных внедорожников за 1,5 млн рублей: важные подробности

На рынке подержанных рамных внедорожников стоимостью до 1,5 миллиона рублей эксперты выделяют несколько интересных вариантов. Однако среди них особое внимание неизменно привлекает УАЗ Патриот — российская модель, отличающаяся доступностью и узнаваемым внешним видом. Покупатели чаще всего обращают внимание именно на этот автомобиль, когда ищут недорогой отечественный внедорожник.

УАЗ Патриот ассоциируется с возможностями для преодоления сложных участков бездорожья. Машина оснащена подключаемым полным приводом и понижающей передачей, что позволяет уверенно чувствовать себя вне асфальта. При этом специалисты рекомендуют отключать переднюю ось на обычных дорогах для экономии топлива.

В диапазоне от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей на вторичном рынке представлено множество экземпляров с пробегом менее 100 тысяч километров. Благодаря этому УАЗ Патриот становится привлекательным выбором для тех, кто рассчитывает на бюджетную покупку настоящего внедорожника, не имеющего аналогов по сочетанию цены и проходимости.

Эксперт Сергей Зиновьев отмечает, что с 2021–2022 годов дизельные версии Патриота больше не выпускаются. Теперь покупателям доступен только бензиновый атмосферный двигатель ЗМЗ 409052 мощностью 150 лошадиных сил. Этот мотор отличается чугунным блоком цилиндров, гидрокомпенсаторами, цепным приводом ГРМ и работает на бензине АИ-95 с распределенным впрыском топлива.

Среди достоинств бензинового мотора — ресурс более 250 тысяч километров при надлежащем обслуживании. Тем не менее, владельцы сталкиваются с утечками масла и охлаждающей жидкости, а также с частыми неисправностями катушек зажигания.

Коробки передач также заслужили положительные отзывы. В линейке представлены пятиступенчатая механика Dymos T032E и шестиступенчатый автомат Punch 6L50. Автоматическая трансмиссия разрабатывалась для более мощных силовых агрегатов V6, поэтому на УАЗ Патриот работает с запасом прочности и демонстрирует высокую надежность. Простота конструкции способствует долговечности.

В то же время, у Патриота есть свои слабые стороны. Коррозия кузова остается распространенной проблемой, а перечень возможных неисправностей довольно широк. Однако расходы на ремонт обычно незначительны благодаря простоте конструкции и доступности запчастей.

В итоге, если вы ищете наиболее бюджетный рамный внедорожник с реальными возможностями для бездорожья, УАЗ Патриот остается одной из самых очевидных опций. Тем, кто решит остановиться на этой модели, рекомендуется внимательно проверять автомобиль перед покупкой. Патриот — это не роскошь, а надежный помощник для путешествий и работы.

Источник. Фото: auto.ru.