Почему Mazda так и не смогла представить новый RX-7

Автомобиль Mazda RX-7 был одним из наиболее востребованных спортивных моделей, выпущенных японским производителем Mazda. Узнаваемый стиль, мощные двигатели и отличная управляемость привлекали огромное количество поклонников по всему миру. В начале 2000-х годов Mazda приступила к разработке обновленной версии RX-7, которая обещала быть еще более впечатляющей и производительной.

Фото: Carsweek.ru

Было запланировано, что новый RX-7 будет оснащен более мощным двигателем, передовыми технологиями и современным дизайном.

Прототипы автомобиля уже были разработаны, и они вызвали огромный интерес у автолюбителей и журналистов. Новый RX-7 обещал стать серьезным конкурентом для других спортивных автомобилей, вернув Mazda утраченную ранее популярность.

Однако все планы Mazda по выпуску новой модели RX-7 обрушились из-за финансового кризиса 2008 года, который негативно сказался на автомобильной индустрии, приведя к серьезным финансовым трудностям у многих производителей, включая Mazda. Компания вынуждена была сократить расходы и пересмотреть свои будущие планы.

В результате новый RX-7 был признан неосуществимым проектом из-за высоких издержек производства и небольших шансов на возврат вложенных средств. Mazda была вынуждена отказаться от идеи выпуска нового спортивного автомобиля и сфокусироваться на продвижении более востребованных и прибыльных моделей.

Недавно наш журналистский коллектив обсуждал вопрос об экономичности внедорожника Mazda CX-3. Благодаря двухлитровому двигателю этот автомобиль выделяется среди других компактных автомобилей. Однако, как данная уникальная концепция влияет на расход топлива и повседневные расходы, как вы думаете?