Почему Subaru отказалась от идеи создания электромобилей

Компания Subaru пересматривает стратегию в отношении электрических автомобилей в условиях неопределенности на рынке. На прошлой неделе автопроизводитель сообщил о задержке в развитии данного направления, вызванной конкуренцией, представившей полностью электрические модели ранее.

Фото: Carsweek.ru

На данный момент Subaru нацелена на рынок США, предлагая только улучшенную версию электромобиля Solterra. Второй электрический автомобиль Trailseeker размером с Outback ожидается лишь в 2026 году. Возможно, других электромобилей в ближайшем будущем не стоит ожидать.

Одной из основных проблем, с которой сталкивается Subaru, является неопределенность в законодательстве США относительно тарифов на импорт и налоговых льгот для электромобилей. Компания опасается потерь в размере 2,5 миллиарда долларов из-за тарифов на автомобили, несмотря на наличие завода в Индиане, который производит лишь половину продаваемых брендом в США более 700 000 автомобилей в год.

Фото: Carsweek.ru

Недавно стало известно, что на российский рынок вернулся самый надежный автомобиль от Subaru, как сообщили представители издания.