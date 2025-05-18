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Почему Subaru отказалась от идеи создания электромобилей

Subaru пересматривает стратегию электрификации, сомневаясь в погоне за конкурентами. Неопределённость с тарифами США ставит автопроизводителя на паузу, пока Solterra остаётся единственным электромобилем бренда.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.05.2025, 23:12·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Subaru пересматривает стратегию в отношении электрических автомобилей в условиях неопределенности на рынке. На прошлой неделе автопроизводитель сообщил о задержке в развитии данного направления, вызванной конкуренцией, представившей полностью электрические модели ранее.

Фото: Carsweek.ru

На данный момент Subaru нацелена на рынок США, предлагая только улучшенную версию электромобиля Solterra. Второй электрический автомобиль Trailseeker размером с Outback ожидается лишь в 2026 году. Возможно, других электромобилей в ближайшем будущем не стоит ожидать.

Одной из основных проблем, с которой сталкивается Subaru, является неопределенность в законодательстве США относительно тарифов на импорт и налоговых льгот для электромобилей. Компания опасается потерь в размере 2,5 миллиарда долларов из-за тарифов на автомобили, несмотря на наличие завода в Индиане, который производит лишь половину продаваемых брендом в США более 700 000 автомобилей в год.

Фото: Carsweek.ru

Недавно стало известно, что на российский рынок вернулся самый надежный автомобиль от Subaru, как сообщили представители издания.

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