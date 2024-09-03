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Почему водители с большим стажем предпочитают заправлять машину утром или вечером - ответ удивит

Содержание: Законы физики Есть ли еще какие-либо плюсы Законы физики Бензин — летучая смесь легких углеводородов, которая при изменении температуры расширяется или сужается. При нагревании бензин увеличивается в объеме.
РедакцияР
Редакция
03.09.2024, 07:41·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Содержание:

Законы физики

Бензин — летучая смесь легких углеводородов, которая при изменении температуры расширяется или сужается. При нагревании бензин увеличивается в объеме. В случае же снижения температуры происходит обратный процесс и его объем уменьшается, а плотность возрастает.

Если учитывать это, то получается, что жарким днем автолюбители заливают в бак транспортного средства нагретое топливо. К вечеру его объем сокращается, так как температура воздуха опускается. Заметить разницу можно по бортовому компьютеру — запас хода снизится, если заправка была днем в жару, а проверку выполнить вечером, когда воздух уже остыл.

Таким образом получается, что, заправив автомобиль поздним вечером, ночью или ранним утром, можно получить чуть больше бензина, так как топливо днем расширится из-за повышения температуры окружающей среды.

Конечно, речь идет о минимальном увеличении объема, которого едва хватит, чтобы проехать несколько километров дороги. Однако при регулярном использовании этого метода продолжительный период времени можно сэкономить приличную сумму.

Есть ли еще какие-либо плюсы

В случае заправки автомобиля бензином поздним вечером или ранним утром, мы получим топливо с большей плотностью. Дело в том, что при низкой температуре оно становится более густым и плотным, по примеру с моторным маслом, — это особенность всех нефтепродуктов. При нагревании же оно становится более жидким. В первом случае повысится эффективность сгорания бензина, а двигатель сможет отдавать больше мощности.

Речь не идет о том, что динамика авто увеличится кратно. Конечно, нет. Однако из-за того, что качество бензина будет в целом лучше, это положительно скажется на КПД и ресурсе мотора во время длительной эксплуатации авто.

Изучив все аспекты вопроса, можно сделать вывод, что такая теория имеет право на существование, так как законов физики никто не отменял. Другой вопрос — насколько эффективен этот метод, тут решает каждый для себя сам.

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