Почему Stellantis делает ставку на электромобили и вкладывает в них крупные средства

Основная часть выделенных средств будет направлена на сборочный завод в Стерлинг-Хайтс для массового производства различных моделей пикапов. Этот завод станет первым предприятием компании в Соединенных Штатах, на котором будет выпускаться полностью электрический автомобиль.

В среду компания Stellantis объявила о вложении 406 миллионов долларов в три завода в Мичигане. Данная сумма будет использована для подготовки производственных мощностей для производства электромобилей на аккумуляторах (BEV) и связанных с ними компонентов. Компания планирует производить BEV наряду с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, чтобы адаптироваться к изменяющейся ситуации на рынке и решить вопросы, связанные с будущим своей деятельности в США.

Сборочный завод компании в Стерлинг-Хайтс получит наибольшую часть выделенных средств - 211,3 миллиона долларов. Это позволит предприятию запустить производство электрических моделей Ram 1500 Rev и 1500 Ramcharger с увеличенным запасом хода. Таким образом, на данном заводе впервые в США будет выпускаться полностью электрический автомобиль. (Полноприводный электрический Dodge Charger Daytona будет собираться в Брамптоне, Онтарио, рядом с Торонто.)

Компания установила новую конвейерную систему, внедрила процессы автоматизации для производства BEV и модернизировала оборудование, чтобы иметь возможность выпускать пикапы как на бензине, так и на аккумуляторах на одной линии.

Недавно наша редакция сообщала о том, что электромобили, едва побывавшие на дороге, продаются почти за бесценок. Некоторые из автомобилей, выставленных на вторичном рынке, даже не требуют первого технического обслуживания из-за низкого пробега. В настоящее время их можно купить практически за половину от первоначальной стоимости.