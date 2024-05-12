Водителям BMW грозит самый высокий штраф за превышение скорости, показывает статистика.

Согласно исследованию страховой компании Insurify, водители Infiniti являются лидерами по проценту штрафов за превышение скорости с показателем 8,7%. В то же время поклонники Volvo реже нарушают правила - всего 2,7% из них оштрафованы за превышение скорости.

Проводя много времени на дороге, начинаешь пронимать, какие автомобили склонны к опасным маневрам, включая скудоумное разгоняющееся движение. В результате может возникнуть чувство, что ты точно знаешь, у кого из водителей больше всего штрафов за превышение скорости в процентном соотношении.

Исследование Insurify пришло к выводу, что больше всего штрафов владельцам в США выписывают водители BMW, а именно модели BMW i3. Согласно данным с 4,6 миллиона страховых заявлений, 17,6% владельцев этого электрического хэтчбека были оштрафованы за превышение скорости. Тем не менее, владельцы родстера Z4 от BMW ведут себя на дороге более пристойно - лишь 4,5% из них получали штрафы за превышение скорости.

Интересно, что BMW, чьи водители в целом соблюдают правила дорожного движения лучше, готовится представить гибридную версию своей модели M5. Новая версия седана и универсала M5 получит 718-сильный гибридный двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который будет установлен и на кроссовер BMW XM. Снимки прототипа "заряженного" BMW M5 2025 с гибридным мотором уже появились в западных изданиях, предвкушая выход новой модели на рынок.