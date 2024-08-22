Неправильная регулировка сиденья стала причиной травмы ребра у Пиастры

Оскар Пиастро поделился информацией в социальных сетях о своей травме, полученной во время нескольких гонок, включая Гран При Венгрии, где он одержал свою первую победу. Гонщик McLaren рассказал о сломанном ребре, раскрыв больше деталей в Зандфорте.

Перед стартом Гран При Нидерландов Пиастро объяснил: "Мы настраивали посадочное место в начале сезона, и, вероятно, допустили ошибку. На некоторых трассах это не было заметно, но после гонок в Барселоне, Австрии и Сильверстоуне на трёх сложных трассах проблема стала ощутимой."

Гонщик пояснил, что неправильная посадка вызывала давление в определенной точке, которую его ребро не выдержало. "Однако сейчас уже всё в порядке, мы сразу же заменили посадку, и всё вернулось к норме", - добавил Пиастро.

Пиастро также уточнил, что он узнал о переломе только после Гран При Великобритании, предполагая, что получил травму в Шпильберге. "На следующий день после гонки в Сильверстоуне я сделал рентген, но, безусловно, ребро было сломано до этого момента. Скорее всего, это произошло во время уик-энда в Австрии", - заключил гонщик.