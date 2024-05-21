Pirelli: Уверенность – ключ к успеху в Монако.

В этом году на Гран При Монако Pirelli сделали выбор в пользу самых мягких составов шин. Согласно традиции, на уличных трассах Монако будут использоваться три типа шин: C3 - Hard, C4 - Medium и C5 - Soft. Гладкий асфальт требует от шин обеспечить оптимальное сцепление, учитывая ежедневное использование трассой дорожными автомобилями.

Гонщики на Гран При Монако сталкиваются с минимальной нагрузкой на шины. Некоторые повороты проезжаются на скорости менее 50 км/час, а полностью нажатая педаль газа используется лишь на 30% круга. Однако в день гонки, когда предстоит преодолеть 78 кругов, все факторы, влияющие на поведение шин, проявляются гораздо чаще. Особое внимание уделяется гранулированию шин, которое может повлиять на старт гонки.

На трассе в Монако, где допущена минимум ошибка, одним из ключевых моментов является уверенность гонщика. Он постепенно находит оптимальную траекторию, приближаясь к барьерам, иногда задевая боковины шин. Искусство заключается в умении не повредить машину, что является залогом хорошего старта, особенно в гонке, где обгон практически невозможен.

В этом сезоне квалификация приобретает особую важность, поскольку малейшие доли секунды могут разделить гонщиков. Появление автомобиля безопасности практически неизбежно с вероятностью более 77%, что означает, что он может выехать на трассу почти дважды за гонку. Один из вариантов стратегии - максимально растянуть первый этап гонки, чтобы воспользоваться появлением автомобиля безопасности и минимизировать время, потерянное в пит-лейне.