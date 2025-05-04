Пирелли: Играют большую роль погодные условия на гонках

В 2024 году тройка лучших гонщиков преодолела дистанцию гонки в Майами, совершив всего одну остановку на пит-стопе. Несмотря на то, что команды в этом сезоне выбрали более мягкие компаунды шин, специалисты из Pirelli утверждают, что стратегия останется прежней, если не произойдет непредвиденных обстоятельств, таких как дождь или выход безопасного автомобиля на трассу.

Марио Изола: «Квалификация прошла очень напряженно. Три лучших гонщика из трех разных команд разделило всего 67 тысячных секунды, что является ярким примером борьбы в этом сезоне».

Спринт-гонка также была насыщена событиями, в основном из-за погодных условий. Сильный дождь перед стартом заставил всех стартовать на промежуточных шинах, но как только трасса начала высыхать, эти шины потеряли свою эффективность, особенно переднее правое колесо, что привело к ухудшению времени круга. Переход на гладкие шины был правильным шагом, и в итоге все гонщики приняли это решение, даже те, кто лидировал с огромным отрывом. Многое в гонках зависит от погоды. В случае дождя важно помнить о выборе правильного момента для перехода на гладкие шины, как это было в субботу».

Девять из десяти команд, за исключением Racing Bulls, сохранили по два комплекта шин C3 на каждого гонщика. Возможно, что не все они будут использованы в гонке, однако они обеспечат дополнительные опции для команд в случае выхода безопасного автомобиля на трассу или появления красных флагов, что вполне вероятно на данной трассе».