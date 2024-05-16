Дизайнеры Pininfarina создали великолепную баршетту для компании Morgan.

Автомобиль Morgan Plus Six с ретро-дизайном и силовой установкой BMW находится на рынке с 2019 года. Британская марка связалась с Pininfarina, чтобы выпустить специальное лимитированное издание. Модель Midsummer в стиле баркетты имеет красивое алюминиевое кузовное покрытие, выполненное вручную, на изготовление которого требуется более 250 часов труда. Этот двухместный спорткар будет выпущен ограниченным тиражом всего в 50 автомобилей, все из которых уже проданы.

Midsummer выглядит потрясающе со всех ракурсов, Pininfarina говорит, что черпала вдохновение из своих ранних работ 1930-х и 1940-х годов с их длинными задними частями. У Midsummer нет обычного лобового стекла, оно заменено парой элегантных аэродинамических экранов, которые напоминают о баркеттах старых времен. Круглые фары стали больше по сравнению с Plus Six и теперь включают в себя указатели поворота и дневные ходовые огни.

Дисковые колеса также выполнены в ретро стиле и помогают улучшить аэродинамику, обеспечивая более плавное течение воздуха по бокам автомобиля. Колеса обуты в шины Michelin Pilot Sport 5. Эти кованые диски диаметром 19 дюймов экономят вес, поскольку Morgan убрала примерно 6,6 фунтов по сравнению со стандартными колесами Plus Six. Вес этого нового колеса в винтажном стиле составляет всего 22 фунта. Автомобиль весит всего 2204 фунта до того, как начинаешь добавлять жидкости.

Создание кузова - не единственный трудоемкий процесс, поскольку нанесение всего того тика занимает более 30 часов. Приборная панель украшена не менее чем 126 слоями тика, в то время как каждая дверная карточка имеет 120 слоев. Morgan утверждает, что использование сотен слоев ручно формованного ламинированного тика делает интерьер более прочным по сравнению с использованием крупных деревянных деталей.

Технические характеристики не были раскрыты, но стандартная модель Plus Six использует двигатель BMW "B58". Это турбированный 3,0-литровый рядный шестерка с мощностью 335 лошадиных сил и крутящим моментом 369 фунт-футов. Мощность передается на дорогу через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF. По официальным изображениям видно, что рычаг переключения передач имеет происхождение от BMW. Обычная модель разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды, но Midsummer может быть быстрее. Почему? Потому что он весит примерно на 251 фунт меньше.

Официально цена не разглашается, но по данным Autocar владельцы заплатили от 152 000 до 190 000 долларов, в зависимости от конфигурации автомобилей. Производство начнется в этом году и завершится в 2025 году. Публичный дебют Midsummer состоится в июле на Фестивале скорости в Гудвуде.

Хотя баркетта, созданная Pininfarina, больше не доступна, Morgan заявляет, что принимает заявки от клиентов на другие специальные проекты.