Pininfarina Battista потеряла крышу и сразу стала еще круче

Автомобильный бренд Pininfarina только что показал первую версию своего электрического гиперкара Battista без крыши.

Модель Targamerica была специально создана для одного клиента и была представлена во время Monterey Car Week.

Никакой информации о стоимости автомобиля не поступало. Мы предполагаем, что цена будет "значительной".

Итальянцы так умело создают кабриолеты. Вот и новый Pininfarina Battista Targamerica - открытая версия электрического гиперкара, дебют которой состоялся в четверг на неделе Monterey Car Week.

Модель Targamerica была создана по заказу особого клиента Pininfarina, который уже владеет купе Battista. Хотя это не первый кабриолет от современного Automobili Pininfarina (первым был B95 Speedster), это первая открытая версия Battista. Это заставляет задуматься, почему Battista изначально не была разработана как кабриолет.

Удивительно, что модели Targamerica потребовался всего один год, чтобы стать реальностью, клиент заказал автомобиль на неделе Monterey Car Week в прошлом году. Его серебристый цвет с синими акцентами - дань уважения другому кабриолету Pininfarina, Ferrari Testarossa Spider, созданному для долгожителя династии Fiat Джанни Анджелли в 1986 году. Задняя крышка уникальна для Targamerica, также как и двери, которые в купе интегрированы в крышу. Еще одной заметной особенностью является встроенный между сиденьями сигарный ящик. По-видимому, клиент любит сигары.

Фото: Motor1.com Automobili Pininfarina Pininfarina Battista Targamerica

Напомним, Battista - это творение компании Automobili Pininfarina, немецкого подразделения легендарного итальянского дизайнерского дома, принадлежащего индийской компании Mahindra. Battista основан на гиперкаре Rimac Nevera и развивает поразительные 1 900 лошадиных сил благодаря четырем электромоторам.

Компания Automobili Pininfarina представит Targamericа на мероприятии The Quail в пятницу, после чего клиент получит автомобиль. Производитель не сообщил, будут ли выпущены еще кабриолеты Battista, но мы предполагаем, что это не будет последней моделью.