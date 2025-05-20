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Пикапы FOTON TUNLAND V7 и G7 были продемонстрированы на соревнованиях охотничьих собак

Полноразмерный пикап нового поколения FOTON TUNLAND V7 и среднеразмерный FOTON TUNLAND G7, эксклюзивным дистрибьютором которых в России является АО «МБ РУС», были представлены на Московских областных открытых межпородных состязаниях легавых по болотной и полевой дичи памяти Олега Малова – одного из первых российских кинологов, занимающихся изучением собак породы курцхаар.
РедакцияР
Редакция
20.05.2025, 15:42·4 мин
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Фото: предоставлено пресс-службой

Состязания легавых прошли с 16 по 18 мая в Воскресенском районе Московской области. Участие приняли 12 собак, которым по условиям конкурса было необходимо догнать птицу и встать в стойку, как на настоящей охоте. Соревнования организованы всероссийским обществом охотников и рыболовов, московским обществом охотников и рыболовов, а также ассоциацией «Росохотрыболовсоюз». 

АО «МБ РУС», поддерживая сообщество охотников и рыболовов, представило на мероприятии два пикапа: новый FOTON TUNLAND V7, сочетающий надежность и проходимость внедорожника с комфортом и оснащенностью современного легкового автомобиля, а также практичный FOTON TUNLAND G7, уже завоевавший доверие клиентов на российском рынке. 

«Пикапы – традиционно одни из самых популярных типов автомобилей в мире среди людей, ведущих активный образ жизни, в частности, среди охотников. Пикапы достаточно долго были в нашей стране недооценены покупателями, но сейчас это положение меняется, в том числе благодаря другому подходу производителей к созданию таких автомобилей. Если раньше главным критерием была практичность и неприхотливость транспортного средства, то сейчас эти качества дополняются значительно повышенным уровнем комфорта и хорошим оснащением. Пикап нового поколения FOTON TUNLAND V7 и современный надежный FOTON TUNLAND G7, которые мы продемонстрировали в ходе мероприятия, в полной мере соответствуют высоким требованиям охотников, рыболовов и любителей путешествий», - рассказал Александр Паршутин, бренд-директор FOTON в АО «МБ РУС».

Габаритные размеры FOTON TUNLAND V7 — 5617 х 2090 х 1955 мм, колесная база – 3355 мм. Клиренс составляет 210 мм. Максимальная разрешенная масса - 3055 кг, грузоподъемность – до 725 кг. Автомобиль оснащен современным турбодизельным двигателем 2,0 л (159 л. с., 410 Н•м) и надежной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В состав силовой установки входит мягко-гибридная система с рабочим напряжением 48 B, дающая дополнительно 60 Н•м (в пике – более 80 Н•м) крутящего момента. Благодаря системе рекуперации энергии расход топлива снижается на 5–8%. Пикап имеют систему автоматического полного привода с подключаемой муфтой и электрическими блокировками межколёсных дифференциалов переднего и заднего мостов, а также «понижающий» ряд трансмиссии.

FOTON TUNLAND V7 оборудован рессорной задней подвеской для большей надежности и устойчивости при полной загрузке кузова. Передняя подвеска – независимая на двойных поперечных рычагах со стабилизатором. Автомобиль оснащен системой контроля слепых зон, двухзонным климат-контролем с функцией очистки воздуха, системой кругового обзора 360°, видеорегистратором, функцией автоматического удержания автомобиля AUTOHOLD, функцией обогрева лобового стекла, а также предусмотрены бесключевой запуск двигателя и бесключевой доступ. Водитель может выбрать один из семи режимов вождения: 2H, ECO, NORMAL, SPORT, SAND, SNOW, OFF-ROAD. 

FOTON TUNLAND G7 грузоподъемностью 905 кг сочетает в себе стильный дизайн, превосходные внедорожные качества и отличную динамику. Автомобиль был признан лучшим в номинации «Пикапы» на конкурсе «Автомобиль года в России», а также вошел в топ-10 ежегодного всероссийского исследования предпочтений автолюбителей «Рейтинги Авто Года» в номинации «Многоцелевые авто». FOTON TUNLAND G7 оснащен современным турбодизельным двигателем объемом 2,0 л и мощностью 162 л.с., а также 8-ступенчатой коробкой передач. Пикап оборудован системой автоматического полного привода, что обеспечивает безопасность на любом дорожном покрытии, высокую проходимость и комфортное управление. Для улучшения проходимости предусмотрена блокировка дифференциала заднего моста.

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