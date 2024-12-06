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Промтех Капитан: результаты тест-драйва в журнале «За рулём»

Компания «Промтех» представила свой первый автомобиль под собственным брендом - пикап Промтех Капитан. Этот автомобиль основан на китайском пикапе Huanghai N2, который ранее не был известен в России.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.12.2024, 08:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания «Промтех» представила свой первый автомобиль под собственным брендом - пикап Промтех Капитан. Этот автомобиль основан на китайском пикапе Huanghai N2, который ранее не был известен в России.

В отечественной версии автомобиль оснащается двигателями Isuzu и Mitsubishi. Представители компании отмечают, что при разработке модели основное внимание было уделено функциональности, надежности и практичности, в ущерб модным трендам и излишней электронике.

Пикап Промтех Капитан оснащен прочной рамой и 2,5-литровым 129-сильным дизелем, работающим с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Эксперт Кирилл Милешкин отмечает отличную динамику и комфортное управление пикапа при отсутствии груза.

Дизайн автомобиля является довольно оригинальным, за исключением приборной панели, которая схожа с внедорожником Toyota Fortuner. Однако для подобных автомобилей дизайн не является главным приоритетом. Возникают определенные сложности с посадкой водителя ростом выше 180 см, требуется оптимальная настройка сиденья и рулевой колонки для обеспечения комфортного положения.

В зависимости от успеха новинки, компания «Промтех» планирует постепенно расширять производство и в дальнейшем перейти к полному циклу сборки автомобилей. Пикап Капитан будет занимать нишевый сегмент рынка, где практически отсутствует конкуренция. Хотя на российском рынке представлено достаточное количество пикапов, все они пятиместные, а возможности тюнинга ограничены установкой кунга.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о появлении на российском авторынке мощных Toyota Camry XV80, доступных по цене от 5 до 6 миллионов рублей.

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