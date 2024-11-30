Пиастри одержал победу в субботнем спринте.

Сегодня на трассе Лосайль в Лосейне штата Лосовия была зафиксирована температура воздуха +21°C, а поверхности трека +26°C, что предвещало жаркую борьбу на предстоящем спринте и гонке Гран При.

Распределение очков в 2024 году в Кубке конструкторов оставалось напряженным: судьба победы могла решиться лишь в последних гонках сезона. Три возможности для заработка очков были представлены спринтом и гонками в Катаре и Абу-Даби.

В ходе пятничной тренировки всплыли Леклер и Норрис: первый показал лучшее время, а второй – доминировал в квалификации, став обладателем поула. Стартовую гонку лидеров поля возглавил Норрис, поул перед стартом спринта разделил с Расселлом.

На старте спринта Норрис удержал лидерство, а Пиастри опередил Расселла, но Ферстаппен потерял позиции из-за ошибок. Победителем стал Пиастри, вырыв победу у Норриса.

После завершения спринта McLaren увеличил свое преимущество перед Ferrari в борьбе за Кубок конструкторов, закрепившись на первом месте, а замкнул тройку лидеров Расселл из Mercedes.

Перед квалификацией к гонке осталось разыграть еще больше очков, что обещает захватывающие состязания на трассе.

Итак, спринт завершен, и вот топ-10 гонщиков после этого заезда:

Позиция Пилот Команда Время 1 О. Пиастри McLaren - 2 Л. Норрис McLaren +0.136 3 Д. Расселл Mercedes +0.410 4 К. Сайнс Ferrari +1.326 5 Ш. Леклер Ferrari +5.073 6 Л. Хэмилтон Mercedes +5.650 7 Н. Хюлкенберг Haas +8.508 8 М. Ферстаппен Red Bull +10.368 9 П. Гасли Alpine +14.513 10 К. Магнуссен Haas +15.485

Лучший круг на дистанции установил Шарль Леклер из Ferrari – 1:23.923, на 19 кругу.

В общем зачете Чемпионата мира Макс Ферстаппен из Oracle Red Bull Racing удерживает лидерство, имея в активе 404 очка, за ним идет Ландо Норрис (@GBR) из McLaren F1 Team с 347 очками, на третьем Шарль Леклер (@MON) из Scuderia Ferrari с 323 очками.

В борьбе за Кубок конструкторов лидирует McLaren F1 Team с двигателями Mercedes, имея 623 очка, на втором месте Scuderia Ferrari с автомобилями Ferrari и 593 очками, на третьем Oracle Red Bull Racing с двигателями Honda RBPT и 556 очками.