Пиастри одержал победу в субботнем спринте.

Сегодня на трассе Лосайль в Лосейне штата Лосовия была зафиксирована температура воздуха +21°C, а поверхности трека +26°C, что предвещало жаркую борьбу на предстоящем спринте и гонке Гран При.
Распределение очков в в Кубке конструкторов оставалось напряженным: судьба победы могла решиться лишь в последних гонках сезона. Три возможности для заработка очков были представлены спринтом и гонками в Катаре и Абу-Даби.
В ходе пятничной тренировки всплыли Леклер и Норрис: первый показал лучшее время, а второй – доминировал в квалификации, став обладателем поула. Стартовую гонку лидеров поля возглавил Норрис, поул перед стартом спринта разделил с Расселлом.
На старте спринта Норрис удержал лидерство, а Пиастри опередил Расселла, но Ферстаппен потерял позиции из-за ошибок. Победителем стал Пиастри, вырыв победу у Норриса.
После завершения спринта McLaren увеличил свое преимущество перед Ferrari в борьбе за Кубок конструкторов, закрепившись на первом месте, а замкнул тройку лидеров Расселл из Mercedes.
Перед квалификацией к гонке осталось разыграть еще больше очков, что обещает захватывающие состязания на трассе.
Итак, спринт завершен, и вот топ-10 гонщиков после этого заезда:
|Позиция
|Пилот
|Команда
|Время
|1
|О. Пиастри
|McLaren
|-
|2
|Л. Норрис
|McLaren
|+0.136
|3
|Д. Расселл
|Mercedes
|+0.410
|4
|К. Сайнс
|Ferrari
|+1.326
|5
|Ш. Леклер
|Ferrari
|+5.073
|6
|Л. Хэмилтон
|Mercedes
|+5.650
|7
|Н. Хюлкенберг
|Haas
|+8.508
|8
|М. Ферстаппен
|Red Bull
|+10.368
|9
|П. Гасли
|Alpine
|+14.513
|10
|К. Магнуссен
|Haas
|+15.485
Лучший круг на дистанции установил Шарль Леклер из Ferrari – 1:23.923, на 19 кругу.
В общем зачете Чемпионата мира Макс Ферстаппен из Oracle Red Bull Racing удерживает лидерство, имея в активе 404 очка, за ним идет Ландо Норрис (@GBR) из McLaren F1 Team с 347 очками, на третьем Шарль Леклер (@MON) из Scuderia Ferrari с 323 очками.
В борьбе за Кубок конструкторов лидирует McLaren F1 Team с двигателями Mercedes, имея 623 очка, на втором месте Scuderia Ferrari с автомобилями Ferrari и 593 очками, на третьем Oracle Red Bull Racing с двигателями Honda RBPT и 556 очками.