Главная Новости Пиастри одержал победу в субботнем спринте.
Новости

Пиастри одержал победу в субботнем спринте.

Сегодня на трассе Лосайль в Лосейне штата Лосовия была зафиксирована температура воздуха +21°C, а поверхности трека +26°C, что предвещало жаркую борьбу на предстоящем спринте и гонке Гран При.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.11.2024, 18:04·3 мин
single
Фото: F1news.ru

Сегодня на трассе Лосайль в Лосейне штата Лосовия была зафиксирована температура воздуха +21°C, а поверхности трека +26°C, что предвещало жаркую борьбу на предстоящем спринте и гонке Гран При.

Распределение очков в в Кубке конструкторов оставалось напряженным: судьба победы могла решиться лишь в последних гонках сезона. Три возможности для заработка очков были представлены спринтом и гонками в Катаре и Абу-Даби.

В ходе пятничной тренировки всплыли Леклер и Норрис: первый показал лучшее время, а второй – доминировал в квалификации, став обладателем поула. Стартовую гонку лидеров поля возглавил Норрис, поул перед стартом спринта разделил с Расселлом.

На старте спринта Норрис удержал лидерство, а Пиастри опередил Расселла, но Ферстаппен потерял позиции из-за ошибок. Победителем стал Пиастри, вырыв победу у Норриса.

После завершения спринта McLaren увеличил свое преимущество перед Ferrari в борьбе за Кубок конструкторов, закрепившись на первом месте, а замкнул тройку лидеров Расселл из Mercedes.

Перед квалификацией к гонке осталось разыграть еще больше очков, что обещает захватывающие состязания на трассе.

Итак, спринт завершен, и вот топ-10 гонщиков после этого заезда:

ПозицияПилотКомандаВремя
1О. ПиастриMcLaren-
2Л. НоррисMcLaren+0.136
3Д. РасселлMercedes+0.410
4К. СайнсFerrari+1.326
5Ш. ЛеклерFerrari+5.073
6Л. ХэмилтонMercedes+5.650
7Н. ХюлкенбергHaas+8.508
8М. ФерстаппенRed Bull+10.368
9П. ГаслиAlpine+14.513
10К. МагнуссенHaas+15.485

Лучший круг на дистанции установил Шарль Леклер из Ferrari – 1:23.923, на 19 кругу.

В общем зачете Чемпионата мира Макс Ферстаппен из Oracle Red Bull Racing удерживает лидерство, имея в активе 404 очка, за ним идет Ландо Норрис (@GBR) из McLaren F1 Team с 347 очками, на третьем Шарль Леклер (@MON) из Scuderia Ferrari с 323 очками.

В борьбе за Кубок конструкторов лидирует McLaren F1 Team с двигателями Mercedes, имея 623 очка, на втором месте Scuderia Ferrari с автомобилями Ferrari и 593 очками, на третьем Oracle Red Bull Racing с двигателями Honda RBPT и 556 очками.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация