Пиастри: В нынешних условиях подиум для нас — это «как победа»

Оскар Пиастри занял второе место на Гран При в Сузуке, продемонстрировав уверенное выступление и отметив значительный прогресс своей команды за уик-энд.

Пилот подвёл итоги японского этапа, подчеркнув, что не может выделить какой-то один аспект, который особенно порадовал его в поведении болида. По словам Пиастри, коллективу удалось оптимально подготовиться к гонке: "На этот раз мне удалось хорошо стартовать. В течение всех тренировок мы тщательно работали над настройками и оптимизацией машины. Уже во второй тренировке стало понятно, что у нас хороший темп, который удалось сохранить вплоть до квалификации."

Особое внимание команда уделила работе с силовой установкой и тренировке стартов, что, по мнению Пиастри, принесло свои плоды. "Старт получился удачным, я оказался на свободной трассе и смог создать небольшой отрыв от Джорджа до пит-стопа. В этот раз стратегия сработала идеально, и этот подиум для нас сродни победе", — отметил гонщик.

В продолжение обсуждения итогов гонки Пиастри ответил на вопрос о шансах на победу без появления автомобиля безопасности: "Сам бы хотел это узнать. Если Кими двигался с такой же скоростью, как Джордж, мне было бы сложнее. Но когда Кими оказался на свободной трассе, он явно ехал быстрее меня. Поэтому не уверен, что победа была возможна, хотя очень хотелось бы это проверить."

Пилот также прокомментировал конкуренцию с Mercedes: "Мы знаем с прошлого сезона, что даже с лучшей машиной нужно работать безупречно. На этот раз команда справилась отлично, и тот факт, что мне долго удавалось сдерживать Джорджа, придаёт уверенности. Однако мы понимаем, что в этот уик-энд сделали всё правильно, но всё равно проиграли 15 секунд. Это хороший стимул для дальнейшей работы."

В ходе уик-энда произошла серьёзная авария из-за большой разницы в скорости между машинами. Пиастри отметил, что эта проблема обсуждается давно: "С начала тестов этих машин мы говорим о подобных рисках. Сейчас нет простого решения, но ситуация требует внимания. Например, у Колапинто не сработал индикатор суперклиппинга, что вызывает вопросы. У меня был похожий момент с Нико на тренировке — он догнал меня гораздо быстрее, чем я ожидал, хотя оба ехали на максимальной скорости. Гонщики должны быть внимательны, но и организаторам предстоит серьёзная работа в сфере безопасности."

Пиастри добавил, что аварии могут происходить, пока пилоты и команды продолжают учиться работать с машинами нового поколения. "В нашем спорте ещё много моментов, требующих доработки, особенно в вопросах безопасности, и некоторые изменения должны быть реализованы довольно быстро," — резюмировал австралийский гонщик.

Говоря о первом финише в сезоне на этапе Гран При, Пиастри подчеркнул, что доволен своими результатами: "Этот уик-энд стал одним из лучших в моей карьере. Мы отлично провели тренировки и квалификацию, а в гонке показали хорошую скорость. Стратегия сработала, хотя вмешательство автомобиля безопасности помешало реализовать максимум. В целом я доволен своим выступлением и работой команды."

Пиастри также отметил, что для Ландо уик-энд сложился неудачно из-за технических проблем. "Старт сезона вышел непростым из-за вопросов надёжности, но японский этап показал, что если всё складывается удачно, мы можем навязать борьбу лидерам. Впереди ещё много работы, но у команды достаточно потенциала," — подытожил пилот.