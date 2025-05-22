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Пиастры: 90% успеха определяет квалификация

Оскар Пиастри обсуждает квалификацию и стратегию гонки в Монако. Факторы, влияющие на результат, и преимущества старта с поула. Читайте интервью спортсмена!
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.05.2025, 21:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

В четверг в Монако гонщик Оскар Пиастри поделился своими мыслями о предыдущем этапе в Имоле, где он упустил возможность опередить Макса Ферстаппена, и подчеркнул важную роль квалификации в этом уик-энде…

Пиастри признал: «Я пересмотрел старт в Имоле. Ничего особенного не произошло, мне лишь следовало затормозить позже. Несмотря на это, борьба была бы увлекательной – Red Bull демонстрировали воскресный темп, сопоставимый с нашим. Я не уверен, кто был быстрее – они или мы. В любом случае, Ферстаппен всегда опасен».

Говоря о возможных двух пит-стопах в этом уик-энде, Пиастри отметил: «Сложно сказать однозначно, но я считаю, что в Монако результат во многом зависит от квалификации».

Он поделился недоуменностью относительно предстоящей гонки: «Предсказать, как всё сложится, сейчас невозможно. Многие ждут ситуации с автомобилем безопасности и красными флагами, особенно те, кто находится в середине поля и не имеет больших шансов на очки. Рисковать будут многие, что усложнит задачу, особенно нашей команде. Посмотрим, как обернётся гонка, слишком много переменных».

Пиастри выразил предпочтение стартовать с первого места на гриде, пояснив: «В Монако лидер контролирует гонку. Если он хочет ехать медленнее на десять секунд, никто не помешает. Хотя лидеру сложнее – у него есть, что потерять, в то время как другие могут рисковать. Команды имеют различные стратегии, включая работу обеих машин, что позволяет изменить ситуацию в свою пользу».

Источник

Оскар Пиастри (86)McLaren (275)

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