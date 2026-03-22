Пиастри записал видеообращение для юного болельщика

Три недели назад Оскар Пиастри оказался в центре внимания на родном для себя этапе в Мельбурне. Австралийский пилот разбил свой болид еще до начала гонки, в результате чего не смог принять участие в Гран При. Это событие стало разочарованием для местных болельщиков, однако не все последствия инцидента были сразу очевидны.

Примечательно, что схожая ситуация уже случалась ровно 11 лет назад. 15 марта 2015 года молодой Оскар должен был оказаться на стартовой решетке Гран При Австралии рядом с болидом Red Bull RB11 под номером 26, за рулём которого находился Даниил Квят. Однако тогда российский гонщик также столкнулся с техническими проблемами — на его машине отказала коробка передач, из-за чего Квят не смог стартовать.

Пиастри хорошо понимает разочарование юного австралийского фаната, которому выпала честь сопровождать национального гонщика McLaren на церемонии перед стартом, но этот план внезапно сорвался.

В попытке поддержать мальчика, не сумевшего исполнить свою мечту, Оскар Пиастри записал и отправил ему личное видеопослание.

«По-моему, тогда (в 2015-м) машина Квята тоже сломалась по пути на стартовое поле, поэтому можно сказать, что итог был точно таким же, – отметил Пиастри. – К сожалению, я не смог встретиться с тем мальчишкой, хотя это было запланировано, но я вышел с ним на связь и прислал ему видео. Но согласен, что произошло странное совпадение, когда 11 лет спустя повторилась точно такая же история».

Напомним, что на следующем этапе Формулы-1 в Шанхае оба болида McLaren также не смогли стартовать из-за технических неисправностей.