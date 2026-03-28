Пиастри вынесено предупреждение

Оскар Пиастри получил предупреждение на Гран При Японии за помеху Нико Хюлкенбергу в третьей тренировке Формулы 1 из-за ошибки системы виртуальных зеркал.
Демид Поршнев
28.03.2026, 08:41·2 мин
Стюарды Гран При Японии приняли решение вынести официальное предупреждение гонщику команды McLaren Оскару Пиастри. Причиной стал инцидент, произошедший во время третьей тренировки: прогревая шины на прямом участке между 14 и 15-м поворотами, Пиастри помешал Нико Хюлкенбергу, который находился на быстром круге.

Оскар Пиастри объяснил, что получил сигнал о приближении соперника и заметил автомобиль Хюлкенберга в зеркалах, когда тот только появился на выходе из 14-го поворота. По словам пилота, в тот момент между машинами сохранялась безопасная дистанция, и у него было достаточно времени, чтобы завершить свои действия по прогреву шин и сместиться влево перед выходом из 15-го поворота.

Гонщик отметил, что двигался по прямой на полной скорости, что подтверждается данными телеметрии. Он также признал, что ошибся в оценке скорости сближения, поскольку полагался на систему виртуальных зеркал. Как отметил Пиастри, этот инцидент продемонстрировал недостаточную частоту обновления данных в системе, из-за чего пилот может не получить своевременного предупреждения о приближении другого болида с высокой скоростью.

