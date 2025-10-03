Пиастри: "Машина производит неплохое впечатление"

Оскар Пиастри показал лучший результат по итогам пятничных тренировок на Гран-при Сингапура, выразив удовлетворение проделанной работой в первый день уик-энда. Пилот McLaren отметил, что его команда выполнила все необходимые задачи на трассе и смогла получить важные данные перед предстоящими заездами.

В то же время напарник Пиастри, Ландо Норрис, оказался менее доволен итогами пятницы. Его выступление омрачил инцидент на пит-лейн, в ходе которого автомобиль Норриса столкнулся с машиной Ferrari. По словам гонщика, этот случай приведет к дополнительным расходам для команды, однако передняя подвеска осталась невредимой.

«Жаль, что на пит-лейн произошло столкновение с Ferrari, ведь из-за этого команда понесёт дополнительные затраты. Хорошо, что не пострадала передняя подвеска. Но целом день для меня оказался трудным», — прокомментировал Ландо Норрис. Он отметил, что не смог добиться желаемого уровня комфорта за рулём по сравнению с прошлым годом и добавил, что ему предстоит поработать над рядом аспектов. При этом Норрис подчеркнул, что Оскар Пиастри показал отличный результат, и это должно стать стимулом для него работать эффективнее.

Оскар Пиастри, возглавивший протокол тренировок, также поделился своими впечатлениями от пятничной программы: «Сессия прошла достаточно организованно, это точно. Под конец я успел опробовать резину состава Medium, но и на мягких шинах тоже всё было нормально. С одной стороны, результаты не особо репрезентативные применительно к воскресной гонке, но машина в целом производит неплохое впечатление, и сегодня я смог во многом разобраться. Собственно, для этого и нужны тренировки. В общем, день сложился хорошо».

Пиастри отметил, что команда реализовала сбалансированную рабочую программу, протестировав как длинные, так и короткие серии кругов. Особое внимание гонщик уделил квалификации, подчеркнув ее ключевую роль на сингапурской трассе. «Лучше по итогам квалификации стартовать из первых рядов, чем оказаться позади, не знать, как всё сложится по ходу гонки, и лишь надеяться, что дождь может тебе помочь», — заключил пилот McLaren.