Пиастры: Я горжусь своей работой на этих выходных.

Великолепное выступление представил Оскар Пиастри во время гонки в Бахрейне, где он оказался недосягаемым для конкурентов, одержав свою вторую победу в этом сезоне, что стало для него 50-м Гран При в карьере.

Оскар Пиастри (1-е место): «Отличный результат, особенно на этой трассе! Уик-энд в Бахрейне прошел отлично, начиная с вчерашней квалификации, и я благодарен команде за прекрасную машину: гонять было очень комфортно.

Я горжусь своей работой на этом уик-энде, особенно учитывая важность этой гонки для нас и наших владельцев. Ранее эта трасса не была нам благожелательна, но сегодня наша команда одержала первую победу в Бахрейне.

Хотелось бы избежать появления машины безопасности, но я был уверен в себе. Наш темп был хорошим, и я знал, что мы можем добиться успеха на средних шинах, которые мы искали.»

«После рестарта я понимал свою задачу: его нужно было провести хорошо, и я не собирался упустить свой шанс. Нас ожидает вечеринка в честь успеха, но я участвовать в ней не смогу, так как уже в следующем уик-энде меня ждет выход на старт».