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Пиастры: Я горжусь своей работой на этих выходных.

Оскар Пиастри побеждает в Бахрейне, завоевав свою вторую победу в сезоне на 50-м Гран При. Пилот выразил радость успеха и гордость за команду, рассказав о победе и планах на будущее.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.04.2025, 20:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Великолепное выступление представил Оскар Пиастри во время гонки в Бахрейне, где он оказался недосягаемым для конкурентов, одержав свою вторую победу в этом сезоне, что стало для него 50-м Гран При в карьере.

Оскар Пиастри (1-е место): «Отличный результат, особенно на этой трассе! Уик-энд в Бахрейне прошел отлично, начиная с вчерашней квалификации, и я благодарен команде за прекрасную машину: гонять было очень комфортно.

Я горжусь своей работой на этом уик-энде, особенно учитывая важность этой гонки для нас и наших владельцев. Ранее эта трасса не была нам благожелательна, но сегодня наша команда одержала первую победу в Бахрейне.

Хотелось бы избежать появления машины безопасности, но я был уверен в себе. Наш темп был хорошим, и я знал, что мы можем добиться успеха на средних шинах, которые мы искали.»

«После рестарта я понимал свою задачу: его нужно было провести хорошо, и я не собирался упустить свой шанс. Нас ожидает вечеринка в честь успеха, но я участвовать в ней не смогу, так как уже в следующем уик-энде меня ждет выход на старт».

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