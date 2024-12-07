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Пиастры показали лучшее время на третьей тренировке

В Абу-Даби наконец-то начались соревнования. Большинство пилотов вышли на поле с короткой серией кругов на мягких шинах, однако шины быстро стали изнашиваться.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.12.2024, 14:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Абу-Даби наконец-то начались соревнования. Большинство пилотов вышли на поле с короткой серией кругов на мягких шинах, однако шины быстро стали изнашиваться. Некоторые гонщики, такие как Перес, Ферстаппен и Лоусон, допустили выезд за пределы трассы, а Расселл пожаловался на потерю скорости, а Элбон - на нестабильность баланса своего автомобиля. Сайнс в свою очередь столкнулся с проблемой - его машина начала дымиться, но он смог вернуться в боксы, исправить поломку и показать хорошее время по итогам дня.

Гонцы принялись атаковать только ближе к завершению тренировки. Норрис дважды вылетел с трассы из-за избыточной поворачиваемости, но, тем не менее, сумел финишировать на втором месте, уступив лидерство своему напарнику.

Наилучшее время удерживает Оскар Пиастри, проехав круг за 1:23.433.

Итак, после последней тренировки в Абу-Даби Оскар Пиастри возглавляет таблицу лидеров со временем 1:23.433. Норрис идет за ним вплотную, уступив лишь 0.193 секунды. Несколько гонщиков представлены в турнирной таблице с небольшим отставанием по времени, однако все они готовы бороться за победу в предстоящих соревнованиях.

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