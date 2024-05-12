Звучание V-10 от Peugeot может быть лучшим среди V-10

В 1990 году увидел свет Peugeot 905, когда количество цилиндров и обороты двигателя были еще популярными решениями для достижения максимальной скорости. Принимая участие в Чемпионате мира по гоночным автомобилям класса спорткар с 1993 года, он остается одним из лучших по звучанию гоночных автомобилей с десятицилиндровым двигателем, которые нам доводилось слышать.

Двигатель SA35, как его называли внутри компании, был разработан Peugeot для участия в соревнованиях группы C. Он имел объем 3,5 литра и развивал около 650 лошадиных сил при 12 500 оборотах в минуту (хотя красная зона начиналась немного выше 14 000 оборотов). Именно это объясняет такой потрясающий звук.

Сопряженный с шестиступенчатой последовательной коробкой передач и установленный в углепластиковом монококе, двигатель SA35 модели 905 помог Peugeot подняться на новую высоту в мире автоспорта, одержав девять побед в 17 гонках – успех более чем на 50 процентов. Из этих побед две пришлись на 24-часовой гонке Ле-Ман в 1992 и 1993 годах.

Фото: Motor1.com

Звук десятицилиндрового двигателя V-10 сегодня звучит так же потрясающе, как и раньше. Robbert Alblas на YouTube смог запечатлеть видео из салона автомобиля 905, который гонял по трассе Спа-Франкоршам в Бельгии на последнем мероприятии, предоставив нам возможность насладиться этим великолепным звуком из первых рядов. Водитель Эрик Марис, кажется, не жалеет автомобиль, несмотря на его исключительное происхождение.

Не беря в расчет моторы V-10 из Формулы 1, этот автомобиль с десятицилиндровым двигателем, возможно, является лучшим из тех, что нам доводилось слышать в гоночном спорте. Не согласны? Дайте нам знать ваши фавориты в комментариях ниже.