Главная Новости Peugeot Peugeot 207i — наиболее доступная модель марки теперь доступна в России.
Новости

Peugeot 207i — наиболее доступная модель марки теперь доступна в России.

Самый доступный хэтчбек Peugeot 207i, предлагаемый на российском рынке, стоит от 1,75 миллиона рублей, что делает его привлекательным вариантом среди моделей этого производителя.
А
Антон Звонкий
09.09.2024, 14:02·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Самый доступный хэтчбек Peugeot 207i, предлагаемый на российском рынке, стоит от 1,75 миллиона рублей, что делает его привлекательным вариантом среди моделей этого производителя.

Под капотом автомобиля находится 1,6-литровый двигатель мощностью 113 лошадиных сил, который работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Особый интерес вызывает значительная разница в цене автомобиля в России и Иране, где он производится. В стране производства Peugeot 207i доступен за около 1 миллиона рублей.

Следует отметить, что Peugeot 207i является обновленной версией модели Peugeot 206, которая впервые появилась на рынке Европы в 1998 году. За время существования автомобиля его дизайн остался почти неизменным, что помогло сохранить его актуальность.

За время жизненного цикла Peugeot 207i модель подвергалась в основном техническим усовершенствованиям, сохраняя оригинальный дизайн и концепцию. Эти изменения помогли автомобилю оставаться популярным и востребованным на рынке.


Фото: Carsweek.ru

Помимо выпуска Peugeot 207i, сообщается, что к концу 2024 года компания Peugeot может начать производство более современной модели 4008 на своем заводе в Калуге, Россия. Это позволит значительно расширить ассортимент автомобилей Peugeot на российском рынке.

Также следует упомянуть, что недавно стало известно о запуске в производство нового «КАМАЗа» для региональных перевозок, что также является значимым событием на российском автомобильном рынке.

Источник

Peugeot (25)Дизельные модели (13)Самый (19)Geo (11)Peugeot 207 (1)Бренды (22)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация