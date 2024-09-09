Peugeot 207i — наиболее доступная модель марки теперь доступна в России.

Самый доступный хэтчбек Peugeot 207i, предлагаемый на российском рынке, стоит от 1,75 миллиона рублей, что делает его привлекательным вариантом среди моделей этого производителя.

Под капотом автомобиля находится 1,6-литровый двигатель мощностью 113 лошадиных сил, который работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Особый интерес вызывает значительная разница в цене автомобиля в России и Иране, где он производится. В стране производства Peugeot 207i доступен за около 1 миллиона рублей.

Следует отметить, что Peugeot 207i является обновленной версией модели Peugeot 206, которая впервые появилась на рынке Европы в 1998 году. За время существования автомобиля его дизайн остался почти неизменным, что помогло сохранить его актуальность.

За время жизненного цикла Peugeot 207i модель подвергалась в основном техническим усовершенствованиям, сохраняя оригинальный дизайн и концепцию. Эти изменения помогли автомобилю оставаться популярным и востребованным на рынке.





Фото: Carsweek.ru

Помимо выпуска Peugeot 207i, сообщается, что к концу 2024 года компания Peugeot может начать производство более современной модели 4008 на своем заводе в Калуге, Россия. Это позволит значительно расширить ассортимент автомобилей Peugeot на российском рынке.

Также следует упомянуть, что недавно стало известно о запуске в производство нового «КАМАЗа» для региональных перевозок, что также является значимым событием на российском автомобильном рынке.