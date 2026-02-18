Главная Новости Серхио Перес Пэт Симондс: «Пересу доставалась незаслуженная критика»
Пэт Симондс: «Пересу доставалась незаслуженная критика»

Серхио Перес возвращается в Формулу 1, Пэт Симондс из Cadillac назвал критику гонщика несправедливой и отметил его профессионализм и опыт.
Демид Поршнев
18.02.2026, 12:51·2 мин
Фото: F1news.ru

Серхио Перес вновь выходит на трассы Формулы 1 после годичного отсутствия. В течение последних месяцев перед уходом из Red Bull Racing мексиканский пилот подвергался постоянной критике как со стороны прессы, так и представителей команды. Однако исполнительный консультант по инженерным вопросам Cadillac Пэт Симондс считает подобную оценку несправедливой.

Пэт Симондс отметил, что ранее не был знаком с Серхио Пересом лично, и поэтому ему было особенно интересно услышать впечатления гонщика после первой работы на симуляторе. По словам Симондса, результаты превзошли ожидания и произвели на него сильное впечатление.

Специалист подчеркнул, что, несмотря на обилие критических материалов в адрес Переса в последние два года, считает их незаслуженными. Симондс отметил высокий профессионализм пилота, его умение добиваться побед в гонках и глубокое понимание своей работы.

Говоря о других гонщиках, Пэт Симондс напомнил о совместной работе с Валттери Боттасом в команде Williams. Он охарактеризовал Валттери как быстрого и компетентного спортсмена, обладающего ценными навыками обратной связи.

Также Симондс отметил, что резервный пилот команды Гуаньюй Чжоу активно участвует в работе на симуляторе и демонстрирует отличную трудовую дисциплину. По его словам, Чжоу всегда присутствует на брифингах и прекрасно осведомлён о ситуации в команде.

Пэт Симондс выразил уверенность, что команда располагает сильным и сбалансированным составом пилотов на предстоящий сезон.

