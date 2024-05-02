Tesla Cybertruck впервые засветился на дорогах России

В России дебютировал электрический пикап от Tesla под названием Cybertrack. Первую машину в страну привез основатель и глава Moscow Tesla Club - Алексей Еремчук. Напомним, что серийное производство Cybertruck было запущено в июле 2023 года, а первые автомобили были отгружены клиентам в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба Moscow Tesla Club.

"Сегодня Cybertruck - это настоящий аттракцион. Американцы, вероятно, совершают титанические усилия, чтобы приобрести этот автомобиль, учитывая угрозу штрафа в 50 тысяч долларов за продажу машины в течение года. Но мы обеспечим появление этих машин в России", - подчеркнул Алексей Еремчук.

Самая доступная версия Cybertruck оснащена одним электродвигателем, установленным на задней оси. Автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 6,5 секунды. Другие спецификации этой модификации пикапа пока не разглашаются, и она поступит в продажу не ранее 2025 года.

Более продвинутая версия Cybertruck оснащена двумя электродвигателями. Общая мощность этой модели составляет 600 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 секунду. У данной модели полный привод и запас хода составляет 550 километров.

Самая топовая версия носит название Cyberbeast. Этот пикап оснащен сразу тремя электродвигателями, общая мощность которых достигает 845 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,6 секунды, а запас хода этой модели составляет 515 километров.