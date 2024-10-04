Geely анонсировала переименование седана в России. Как его назовут?

Как стало известно, седан Geely Emgrand, дебютировавший на отечественном авторынке в октябре прошлого года, вскоре изменит свое имя и станет известен как Belgee S50. Эту информацию официально подтвердили на пресс-конференции, организованной Белорусской автомобильной ассоциацией в рамках «Моторшоу-2024».

Директор совместного белорусско-китайского предприятия «БелДжи» высказался о запланированной переименовке седана и сообщил, что в настоящее время завод активно готовится к началу производства модели. Предполагается, что производство Belgee S50 стартует в сентябре 2024 года.

Кроме того, до конца текущего года планируется выпуск битопливной версии Belgee S50, способной работать как на бензине, так и на метане. Этот вариант автомобиля, безусловно, будет востребован, особенно в сфере корпоративных автопарков и такси.

В настоящее время в России Geely Emgrand представлен четырьмя комплектациями. Автомобили оснащены 1,5-литровым двигателем мощностью 122 л.с., который работает с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Цены на седан варьируются от 2 112 990 до 2 592 990 рублей и не учитывают возможные скидки и бонусы.

Интересно отметить, что не так давно Belgee поднял цены на свои кроссоверы на российском рынке. Модели X50 и X70, являющиеся аналогами Geely Coolray и Geely Atlas Pro старых модификаций, подорожали на 38 тысяч рублей или примерно на 1,2-1,7%.