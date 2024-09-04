Главная Новости Red Bull Racing Макс столкнулся с такими же проблемами, как у меня - Перес.
Новости

Макс столкнулся с такими же проблемами, как у меня - Перес.

Великий Гран При Италии в Монце стал вызовом для Макса Ферстаппена, который финишировал на шестой позиции. Этот результат оказался для него самым негативным в текущем сезоне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.09.2024, 19:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Великий Гран При Италии в Монце стал вызовом для Макса Ферстаппена, который финишировал на шестой позиции. Этот результат оказался для него самым негативным в текущем сезоне. После заезда чемпион мира выразил недовольство отсутствием скорости и слабым управлением своего болида.

Со своей стороны напарник из команды Red Bull Racing, Серхио Перес, отметил, что проблемы, с которыми он столкнулся несколько месяцев назад, теперь начинают проявляться и у Макса Ферстаппена.

Слова Серхио Переса: «За последние десять гонок у меня все осталось без изменений – мой болид вел себя на треке в Монце точно так же, как и раньше. Однако внезапно у Макса начались аналогичные проблемы, что меня немного удивляет. Мы можем точно определить, в чем именно кроется проблема, по данным телеметрии».

«Эти результаты меня разочаровали. Я знал, что в Монце будет непросто, но не предполагал, что все будет настолько плохо. Наша скорость была очень низкой, а износ шин оказался выше, особенно на комплекте Medium».

Источник

Red Bull Racing (220)Серхио Перес (84)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация