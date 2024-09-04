Макс столкнулся с такими же проблемами, как у меня - Перес.

Великий Гран При Италии в Монце стал вызовом для Макса Ферстаппена, который финишировал на шестой позиции. Этот результат оказался для него самым негативным в текущем сезоне. После заезда чемпион мира выразил недовольство отсутствием скорости и слабым управлением своего болида.

Со своей стороны напарник из команды Red Bull Racing, Серхио Перес, отметил, что проблемы, с которыми он столкнулся несколько месяцев назад, теперь начинают проявляться и у Макса Ферстаппена.

Слова Серхио Переса: «За последние десять гонок у меня все осталось без изменений – мой болид вел себя на треке в Монце точно так же, как и раньше. Однако внезапно у Макса начались аналогичные проблемы, что меня немного удивляет. Мы можем точно определить, в чем именно кроется проблема, по данным телеметрии».

«Эти результаты меня разочаровали. Я знал, что в Монце будет непросто, но не предполагал, что все будет настолько плохо. Наша скорость была очень низкой, а износ шин оказался выше, особенно на комплекте Medium».