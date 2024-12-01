Почему Колапинто обогнал Переса на пит-лейн: объяснение пилота.

Серхио Перес и Франко Колапинто вышли на старт спринтовой гонки Гран При Катара из пит-лейна, причем пилот Red Bull Racing оказался впереди аргентинца. Когда загорелся зеленый сигнал светофора, Перес, казалось, немного запнулся, и Колапинто опередил его, проехав справа.

Комментируя этот момент, Перес пояснил, что намеренно удерживал дистанцию от машин впереди, чтобы иметь возможность двигаться по свободной трассе, где инженеры могли собрать как можно больше данных о поведении машины и шин для использования в гонке.

«В основном, моя цель была создать большой запас, – цитирует Racingnews365 слова Серхио Переса. – Одной из причин старта с пит-лейна было избежание игры в позиции. Мы понимали, что у нас многое отстаем, поэтому хотели иметь значительный запас относительно машин впереди, чтобы двигаться не в потоке, а по свободной трассе.

Колапинто смог опередить меня, и это было важно. Мы исследовали разные варианты, но наша первоначальная цель была создать запас, чтобы проехать большую часть спринта на открытой трассе».