Перес: Я уверен, что еще не подписал свой последний контракт.

Неделя перед Гран При Канады принесла в Red Bull Racing радостную новость – продление контракта с гонщиком Серхио Пересом до конца 2026 года было официально подтверждено. Звезда мексиканского автоспорта делится своими мыслями на пресс-конференции FIA в Монреале, заявив, что это событие лишь один из этапов его карьеры в Формуле 1.

«Контракт – это всегда хорошая новость, – отметил Серхио Перес. – Это подтверждение того, что мы с командой на правильном пути и готовы к новым вызовам. Red Bull – это коллектив, который выжимает из гонщика максимум возможностей».

Перес выразил уверенность, что свое будущее он видит именно в Red Bull Racing. «С момента моего прихода всё шло на подъем, и я действительно готов посвятить этой команде все свои силы. Для меня важно не только участвовать в гонках, но и оставаться частью сообщества, где я чувствую поддержку и понимание».

Касаясь процесса переговоров, Серхио подчеркнул, что они прошли гладко и быстро. «Мои позиции были ясны, и я рад, что смог договориться с Red Bull на продление сотрудничества. В ближайшие два года я планирую продолжить участие в Формуле 1, сфокусироваться на текущих задачах и приложить максимум усилий для достижения общих целей».

Завершая свои комментарии, Серхио Перес признал, что не планирует останавливаться на достигнутом. «Думаю, что мой путь в профессиональном автоспорте еще далеко не завершен. Несмотря на все сложности, я нахожу вдохновение в работе с командой, и мечтаю завершить свою карьеру в Red Bull Racing».