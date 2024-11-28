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Почему продолжили мой контракт, — объясняет Перес.

Сегодня стало известно, что гонщик Серхио Перес утверждает, что в следующем сезоне 2025 года он все равно будет выступать за команду Red Bull Racing, несмотря на неопределенность в отношении состава команды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.11.2024, 20:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня стало известно, что гонщик Серхио Перес утверждает, что в следующем сезоне 2025 года он все равно будет выступать за команду Red Bull Racing, несмотря на неопределенность в отношении состава команды. Это стало известно после недавних заявлений руководства команды.

На пресс-конференции FIA в Катаре Серхио подтвердил, что собирается оставаться частью команды и выходить на старт за рулем Red Bull Racing в следующем году. Мексиканский гонщик заявил, что внешние мнения о ситуации внутри команды мало соответствуют реальности, поскольку люди извне не владеют всей информацией.

"Я столкнулся с определенными трудностями в последние месяцы, из-за которых я не смог показать 100% возможностей машины. Наша главная задача сейчас - преодолеть эти проблемы, и команда полностью поддерживает меня в этом", - отметил Перес.

Согласно словам гонщика, у команды есть полная информация о текущей ситуации, и причины продления сотрудничества с ним по ходу сезона. Он отметил, что команда хорошо понимает, с какими сложностями и проблемами они сталкиваются на данный момент.

"Мы - это единое целое, и работаем вместе, чтобы вернуться к нашей лучшей форме и показать лучшие результаты в будущем, уходя от текущей неудовлетворительной тенденции", - подытожил гонщик.

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