У Оливера Бермана врачи не обнаружили переломов

На 22-м круге Гран При Японии произошел серьезный инцидент с участием Оливера Бермана. Перед болидом британского пилота Haas неожиданно замедлилась машина Alpine, которой управлял Франко Колапинто. Вынужденный уклониться от соперника, Берман задел колесом траву на высокой скорости, что привело к заносу на входе в поворот Spoon и последующему вылету за пределы трассы.

Машина Бермана врезалась в барьер, и датчики зафиксировали максимальную перегрузку в 50g. Сразу после аварии руководитель команды Haas F1 Айо Комацу прокомментировал: «Машина Олли зацепила траву, после чего её занесло, и он потерял над ней контроль – вот и всё. Авария была очень опасной! И сейчас Бермана доставили в медицинский центр трассы».

Спустя некоторое время представители команды сообщили, что по итогам первичного медицинского осмотра у Оливера не обнаружено переломов. Несмотря на серьезность происшествия, это стало положительной новостью для всех, ведь после аварии пилот с трудом покидал разбитый болид и заметно прихрамывал.

Болельщики и команда желают Оливеру Берману скорейшего восстановления и возвращения на трассу.