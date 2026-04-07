Пьер Ваше рассматривает возможность ухода из Red Bull

В последние дни вокруг Red Bull Racing усиливаются слухи о возможном уходе технического директора Пьера Ваше. По сообщениям, причиной этого может стать потеря доверия со стороны руководства команды.

Согласно расчетам специалистов, болид RB22 должен был опережать Racing Bulls VCARB03 примерно на одну секунду на круге. Однако на практике RB22 оказался даже несколько медленнее соперника. Независимые оценки показывают, что автомобиль уступает Mercedes около восьми десятых секунды из-за особенностей шасси, ещё две десятых секунды команда теряет за счёт мотора.

При этом для серьёзного повышения эффективности шасси потребуются масштабные доработки, включая изменение колёсной базы, что может обойтись Red Bull Racing в значительную сумму.

Ситуацию для Ваше осложняют и внутренние разногласия в коллективе. Недовольство сотрудников, а также уход главного конструктора Крейга Скиннера, свидетельствуют о том, что внутри команды возникли сомнения относительно выбранного Пьером Ваше технического курса. Это может привести к тому, что руководству Red Bull придётся принять непростое кадровое решение.