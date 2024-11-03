Пьер Гасли: Я вырос до лидера средней группы команд

Пьер Гасли заработал два очка для команды Alpine в субботнем спринте, в то время как его партнер по команде, Эстебан Окон, не смог пробиться в первую восьмерку после неудачной квалификации.

Пьер Гасли, финишировавший седьмым, отметил, что из-за быстрой деградации шин гонка оказалась сложной. Тем не менее, он радуется лучшему результату в сезоне и добавил в копилку команды два ценных очка.

Гасли также сообщил, что преследование его в конце гонки со стороны Серхио Переса было успешно отражено, что позволило ему сохранить свою позицию и стать лучшим гонщиком среди команд среднего уровня. Француз призвал свою команду продолжать в том же духе, чтобы улучшить позицию в общем зачёте.

Относительно выступления Эстебана Окона, который финишировал на 13-й позиции, гонщик отметил, что ему не хватило скорости, чтобы заработать очки. Он также заявил, что стартовать с такой дальней позиции всегда сложно, но завтра он и его команда постараются улучшить ситуацию.