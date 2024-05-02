Пьер Гасли: Я рад, что мне предоставят новую машину.

В ходе предстоящего Гран При Майами гонщик Пьер Гасли с команды Alpine будет обладать новейшими техническими обновлениями, которые на прошлой гонке в Шанхае уже опробовал его напарник по команде - Эстебан Окон. С чувством оптимизма Гасли ожидает начала гоночного уик-энда.

«Я рад, что на этом этапе получу новое шасси и новое днище. В Китае эти новинки на болиде моего напарника сработали именно так, как мы ожидали, и стали правильным шагом вперед», - поделился Гасли ожиданиями.

Гонщик отметил, что, хотя команда пока далека от желаемых позиций, новые обновления позволят бороться за результат на предстоящем этапе. «В Китае мы продемонстрировали немного лучшую производительность, чем в предыдущих гонках. Теперь интересно узнать, на что мы способны благодаря нововведениям», - сказал Гасли.

«Сейчас мы находимся в роли аутсайдеров, даже по сравнению с командами второго эшелона. Однако гонка может оказаться полна неожиданностей, что откроет нам дополнительные возможности. Я надеюсь, что мы достигнем хороших результатов на этом этапе», - заключил гонщик.

Касаясь недавнего назначения Давида Санчеса на пост главного технического директора Alpine, Гасли заявил: «Я рад сотрудничеству с ним. У него обширный опыт, он хорошо знаком с командой из Энстоуна, и я в нетерпением жду, что он принесет в развитие нашей команды. Я готов к любой поддержке и ожидаю начала работы с ним».