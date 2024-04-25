Гасли ведёт переговоры с Williams

По информации, поступающей каждый день, становится все яснее, что на рынке гонщиков происходят интересные изменения. Комментатор известного британского телеканала Sky Sports F1, Дэвид Крофт, поделился информацией о возможных событиях в мире Формулы-1. Согласно его словам, менеджеры Пьера Гасли сейчас ведут переговоры с командой Williams на сезон 2025 года.

«По моим данным, Нико Хюлкенберг перейдет в Sauber и будет там гонять вместе с Карлосом Сайнсом, – рассказал Крофт в своем последнем выпуске подкаста Sky F1. – По всей видимости, Карлос перейдет в Sauber, так как в Mercedes планируют дать возможность выступить Кими Антонелли, что кажется логичным решением. Что касается Red Bull, то, по мнению эксперта, они оставят Серхио Переса – и это также кажется весьма логичным шагом».

«Куда же отправится Чжоу? Возможно, его путь ляжет в Alpine. Следует помнить, что он был частью молодежной программы Renault, поэтому вполне вероятно, что вернется к ним. Что же касается Окона, Гасли или обоих сразу, возможно, они покинут команду Alpine», – добавил эксперт.

По мнению Крофта, Пьер Гасли может стать гонщиком Williams. «Я уверен, что его агенты в настоящее время ведут переговоры с Williams о том, чтобы Гасли занял место напарника рядом с Алексом Элбоном. Уход Гасли откроет возможность для Джека Дуэна занять его место в Alpine», – заявил Крофт.

«А что касается Haas? Не думаю, что там произойдут изменения, – заключил свой комментарий Крофт. – Вероятно, за рулем Haas останутся Кевин Магнуссен и Оливер Берман».