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На трассе в Зандфорте Пьер Гасли не прощает ошибок

Команда Alpine с нетерпением готовится к участию в Гран При Нидерландов в Зандфорте, полна оптимизма и надежды на успешное выступление во второй половине сезона.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.08.2024, 10:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Alpine с нетерпением готовится к участию в Гран При Нидерландов в Зандфорте, полна оптимизма и надежды на успешное выступление во второй половине сезона.

Эстебан Окон: «Летний перерыв позволил мне отдохнуть, восстановиться и подготовиться к оставшимся гонкам. После удачной гонки в Спа, где я заработал ценные очки, я готов вернуться на трассу и продолжить борьбу за победу.

Очень жду старта в Зандфорте - невероятная атмосфера, сложная трасса с крутыми поворотами и скоростными участками создают отличные условия для захватывающих гонок».

Основной пилот команды, Пьер Гасли, также выразил оптимизм перед предстоящим этапом: «После небольшого отпуска я полон сил и решимости. Наша команда заслужила отдых после тяжелой первой части сезона.

Наша цель - пробиваться в финал квалификации и зарабатывать очки как можно чаще. Уик-энд в Зандфорте в прошлом году был для меня успешным, и я готов повторить свои достижения».

Гасли подчеркнул, что трасса в Зандфорте предоставляет небольшие возможности для обгона, поэтому качественная квалификация и правильная стратегия играют решающую роль в итоге гонки. Пилот с нетерпением ожидает возможности снова побороться за верхние места и показать высокие результаты.

Источник

Пьер Гасли (39)Alpine F1 Team (80)Эстебан Окон (39)

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