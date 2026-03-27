Пьер Гасли: "Уверен, завтра мы выступим лучше"

В пятницу на автодроме в Сузуке завершились тренировочные заезды, по итогам которых пилоты Alpine расположились во второй десятке итогового протокола. Пьер Гасли и Франко Колапинто продолжают адаптацию к японской трассе, при этом оба гонщика отмечают определённые сложности в ходе подготовки к предстоящей квалификации.

Пьер Гасли, завершивший тренировочные сессии на 14-й позиции, отметил, что день оказался непростым. По его словам, на первом занятии возникли трудности с балансом автомобиля, однако ко второй сессии команде удалось добиться прогресса. Несмотря на это, ощущения за рулём пока далеки от идеала, и Гасли подчёркивает, что Alpine предстоит поработать над улучшениями перед следующим днем.

Пилот отметил, что результаты позади лидеров, начиная с седьмого места, очень плотные: всего несколько десятых секунды отделяют седьмую строчку от пятнадцатой. Гасли уверен, что и в квалификации борьба будет напряжённой, поэтому даже небольшие изменения в настройках могут серьёзно сказаться на итоговой позиции. Он выразил надежду на прогресс и хорошие результаты в субботу.

Франко Колапинто, занявший 17-е место, впервые выступает на знаменитой трассе в Сузуке. Гонщик отметил, что тренировки оказались непростыми, однако дали ценный опыт. Колапинто особенно понравилось осваивать уникальные повороты автодрома, а по мере прохождения кругов его уверенность на трассе росла.

Тем не менее, Франко признаёт, что ещё не полностью освоился с машиной, особенно на быстрых отрезках. Во второй тренировке ситуация осталась прежней, и теперь команда будет анализировать полученные данные и вносить необходимые коррективы. Колапинто надеется, что к завтрашней квалификации Alpine удастся прибавить и показать лучший результат.