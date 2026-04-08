Пьер Гасли назначен амбассадором бренда Lacoste

Французский автогонщик Пьер Гасли, выступающий за команду Alpine, объявлен новым послом известного французского бренда Lacoste.

Пьер Гасли выразил удовлетворение по поводу нового сотрудничества. Спортсмен отметил: «Lacoste — культовый французский бренд, превративший свое спортивное наследие в современное видение стиля. Я горжусь тем, что стал одним из тех, кто представляет эту компанию, с нетерпением жду возможности развивать наши отношения в рамках дальнейших инициатив в ближайшие месяцы».

Компания Lacoste широко известна во всем мире своим уникальным стилем, сочетающим элегантность и спортивные традиции. В новой роли Пьер Гасли будет способствовать развитию партнерства между брендом и командой Alpine в ближайшем будущем.