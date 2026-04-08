Пьер Гасли назначен амбассадором бренда Lacoste

Пьер Гасли стал послом французского бренда Lacoste, поддержав сотрудничество Alpine и Lacoste ради новых совместных инициатив.
Демид Поршнев
08.04.2026, 12:21·1 мин
Фото: F1news.ru

Французский автогонщик Пьер Гасли, выступающий за команду Alpine, объявлен новым послом известного французского бренда Lacoste.

Пьер Гасли выразил удовлетворение по поводу нового сотрудничества. Спортсмен отметил: «Lacoste — культовый французский бренд, превративший свое спортивное наследие в современное видение стиля. Я горжусь тем, что стал одним из тех, кто представляет эту компанию, с нетерпением жду возможности развивать наши отношения в рамках дальнейших инициатив в ближайшие месяцы».

Компания Lacoste широко известна во всем мире своим уникальным стилем, сочетающим элегантность и спортивные традиции. В новой роли Пьер Гасли будет способствовать развитию партнерства между брендом и командой Alpine в ближайшем будущем.

